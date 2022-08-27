Два массовых шествия, глобальная реконструкция дамбы, парад невест и многое другое в подборке Сергея Тарасенко
Дождливый август: зелёные кони в дацане и на центральной площади, кабачки, надкусанные груши, паровозы, передвижная колокольня и трапеза среди куполов на траве.
В августе в Улан-Удэ прошли как минимум два массовых шествия: церемония Круговращения Майтреи «Жамкор» в дацане на Верхней Берёзовке и крестный ход по улицам города в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии». Обещанный же ранее парад невест свёлся лишь к фотосессии на площади Советов.
— Новые зелёные объекты превратили главную площадь столицы Бурятии в одну сплошную фотозону. Похоже, имитация - теперь главный принцип культурного времяпрепровождения. «Смотри: вот я коня на скаку, а вот как бы на рояле лабаю». А ведь были же на площади и живые кони. Куда делись? И что мешало поставить, например, настоящее фоно? Может кто-нибудь и вправду бы сыграл? — задаёт риторические вопросы фотограф Сергей Тарасенко.
Смотрите также в августовской подборке: глобальная реконструкция дамбы на Уде и Селенге, масштабный ремонт теплотрассы на улице Пушкина, небывалый урожай груш у головы Ленина и гигантский деревянный рубль в парке имени Сергея Орешкова.
Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022
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