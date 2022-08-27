27 августа

26 августа

Популярное

Прогулки по Улан-Удэ. Август 2022

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Два массовых шествия, глобальная реконструкция дамбы, парад невест и многое другое в подборке Сергея Тарасенко

Дождливый август: зелёные кони в дацане и на центральной площади, кабачки, надкусанные груши, паровозы, передвижная колокольня и трапеза среди куполов на траве.

В августе в Улан-Удэ прошли как минимум два массовых шествия: церемония Круговращения Майтреи «Жамкор» в дацане на Верхней Берёзовке и крестный ход по улицам города в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрии». Обещанный же ранее парад невест свёлся лишь к фотосессии на площади Советов.

— Новые зелёные объекты превратили главную площадь столицы Бурятии в одну сплошную фотозону. Похоже, имитация - теперь главный принцип культурного времяпрепровождения. «Смотри: вот я коня на скаку, а вот как бы на рояле лабаю». А ведь были же на площади и живые кони. Куда делись? И что мешало поставить, например, настоящее фоно? Может кто-нибудь и вправду бы сыграл? — задаёт риторические вопросы фотограф Сергей Тарасенко.

Смотрите также в августовской подборке: глобальная реконструкция дамбы на Уде и Селенге, масштабный ремонт теплотрассы на улице Пушкина, небывалый урожай груш у головы Ленина и гигантский деревянный рубль в парке имени Сергея Орешкова.
хронограф Улан-Удэ история Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
В Бурятии ищут пропавшую в лесу пенсионерку
Общество, 27.08.2022
Пожилая женщина ушла из дома для сбора дикоросов
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Трое жителей Иркутской области убили мужчину
Общество, 27.08.2022
Преступление произошло в прошлом году
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
В Бурятии возник лесной пожар из-за повреждения ЛЭП
Общество, 27.08.2022
Новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Житель Бурятии убил приятеля, не вытерпев оскорблений
Общество, 27.08.2022
Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Осенью в Бурятии продолжат разыгрывать кубок по ориентированию
Общество, 27.08.2022
Следующий этап пройдёт в Иволгинском районе
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
В Бурятии присудят стипендии в сфере литературы и искусства
Общество, 27.08.2022
Документы на соискание будут принимать по 27 сентября
В Бурятии до +25 градусов
В Бурятии до +25 градусов
Общество, 27.08.2022
Местами ожидаются кратковременные дожди
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
В Бурятии выступят рок-группа «СерьГа» и Джанго
Общество, 26.08.2022
Улан-Удэ и Гусиноозёрск принимают музыкальный фестиваль «Русское лето»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
В Забайкалье приглашают на фестиваль «VeloFest»
Общество, 26.08.2022
Соревноваться в велогонках будут как профессионалы, так и любители
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Байкальский кинофестиваль впервые пройдёт на 12 площадках
Общество, 26.08.2022
Часть программы покажут в кинозалах Якутии
В Кяхте пройдёт цветочный конкурс-выставка
В Кяхте пройдёт цветочный конкурс-выставка
Общество, 26.08.2022
Победителей наградят ценными призами
День знаний отметят в этномузее Бурятии
День знаний отметят в этномузее Бурятии
Общество, 26.08.2022
Посетить анимационную программу приглашают школьников и их родителей
Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»
Буддисты Санкт-Петербурга отпразднуют «День дацана»
Общество, 26.08.2022
В Северной столице отметят 107-летие дацана «Гунзэчойнэй»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^