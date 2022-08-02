В Бурятии отмечают один из главных буддийских праздников



Майдари хурал входит в шесть главных годовых хуралов, проводимых Буддийской Традиционной Сангхой России. Считает, что этот хурал связывает прошлое и будущее в настоящем, укрепляет родственные узы, особенно между старшими и младшими, даёт благословение на рождение в семье здорового, сильного и талантливого потомства.





Фоторепортаж сделан в Улан-Удэнском дацане «Хамбын хурэ» на Верхней Берёзовке.





С 31 июля по 2 августа в дацанах Буддийской традиционной Сангхи России отмечают Майдари хурал – один из главных буддийских праздников.Майдари хурал («Круговращение Майтреи») посвящён Будде грядущего Майтрее. Традиционно большое количество людей собралось, как всегда, в дацане «Хамбын хурэ» на Верхней Берёзовке. Также толпы верующих молились в этот день в Иволгинском дацане.Основным считается второй день праздника, когда ламы возносят молитвы, почитания и восхваления, подносят мандалу Будде Майтреи. Специальный Майдарийн Дувтаб хурал («Лодка, идущая по лотосовому океану Тушиты» – ритуал подношения – длился с раннего утра до двух часов дня.В первой половине дня состоялся торжественный обход («Жамкор») вокруг дацана колесницы, на которой восседает Будда будущего Майдари. В колесницу запрягают коня-аргамака, окрашенного в зелёный цвет, что символизирует счастье. Ламы шли впереди и сзади колесницы, читая молитвы. Отсюда и произошло название праздника – «Круговращение Майтреи». Верующие старались дотронуться до колесницы, приложить туда свои головные уборы и даже кошельки – на удачу.Сегодня, 2 августа, с 9:00 до 14:00 ламы читают молебен, посвящённый защитникам своего дацана.