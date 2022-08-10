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По улицам Улан-Удэ прошёл крестный ход

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Колонну возглавляла старинная икона и передвижная колокольня. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

В среду, 10 августа, по улицам Улан-Удэ прошёл крестный ход. В этот день Русская православная церковь отмечает праздник в честь одной из главных святынь России – Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия». Крестный ход в столице Бурятии прошёл впервые с начала пандемии.

В торжествах участвовало всё епархиальное духовенство, два состава архиерейского хора: взрослый и детский, хор Архиерейского подворья при Свято-Троицком храме, а также прихожане, паломники из разных уголков республики и других регионов России.

Колонна проследовала практически через всю центральную часть города – от Одигитриевского собора до строящегося Успенского кафедрального собора, который находится парке имени Орешкова. Возглавляла колонну старинная икона Божией Матери «Одигитрия» Смоленская.

Многие горожане стали свидетелями мероприятия, поскольку верующих было слышно издалека благодаря звонкой передвижной колокольне. Кроме того, на время шествия колонны перекрывали движение автотранспорта. Увиденным горожане делились в социальных сетях. Многие сетовали, что шествие выпало на обеденное время, из-за чего по городу образовались пробки.

 
Крестный ход завершился праздничным концертом и общей трапезой.

Осенью 2020 года, когда пандемия коронавируса набирала обороты, состоялся, пожалуй, самый необычный крестный ход. Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил объезд Улан-Удэ с чтением молитв и со святыней — образом небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия, митрополита Московского, апостола Сибири и Америки, с частицей его святых мощей. 

крестный ход православие

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