В Иркутской области отпразднуют «День поля»

В рамках праздника пройдут конкурсы, выставки, презентации и мастер-классы



В Черемховском районе Иркутской области 22 июля состоится региональное сельскохозяйственное мероприятие «День Поля». Одними из главных событий мероприятия станут конкурсы профессионального мастерства. Соревноваться за звание «Лучший пахарь 2022 года» будут трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы, а также обучающиеся профессиональных образовательных организаций области. Конкурсы пройдут на поле (1742 км федеральной трасы Р-255). Кроме того, состоится конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров». Местом проведения выбрана молочно-товарная ферма в деревне Табук.



В рамках «Дня поля» на выставке новейших образцов сельскохозяйственной техники будут представлены: тракторы, зерноуборочные комбайны, почвообрабатывающие и посевные машины, грузовые автомобили и другая техника, применяемая в сельскохозяйственном производстве. Всего более 50 единиц.



Посетители областного мероприятия смогут ознакомиться с демонстрацией в работе тракторов и самоходного опрыскивателя, а также сельскохозяйственного дрона-опрыскивателя. В полевых условиях пройдёт презентация демонстрационных посевов районированных и перспективных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.



Кроме того, желающие смогут посетить мастер-классы по обработке почвы (вспашке), посеву зерновых культур, защите растений, монтажу и демонтажу подшипников. В рамках праздника состоятся семинары по технологии производства молока, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению ресурса подшипников и подшипниковых узлов, снижения простоя и ремонтов в сезон работ. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+

