Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров
На стрелковом полигоне управления Росгвардии по Бурятии состоялся турнир по страйкбольной стрельбе из карабина и пистолета среди ветеранов специального отряда быстрого реагирования «Барс».
Эти соревнования стали уже традиционными с 2016 года.
- Мы высоко ценим вклад ветеранов в становление сил специального назначения. Вы являетесь живым примером честного служения Отечеству, и молодые бойцы равняются на вас. Желаю здоровья, спортивного долголетия и удачи в спортивной борьбе, - отметил на торжественном открытии заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев.
Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров. В стрельбе из пистолета первое место завоевал Сергей Корнильцев, майор милиции в отставке. В стрельбе из карабина лучшим стал капитан милиции в отставке Артем Сараев. А в дуэльной стрельбе не нашлось равных подполковнику милиции в отставке Альберту Иванову, бывшему командиру боевого отделения отряда.
Победители и призёры соревнований получили грамоты, памятные медали и призы. После окончания турнира для гостей и участников приготовили традиционные полевые блюда – гречневую кашу с мясом и сладкий чай.
Ветераны СОБР состязались в стрельбе в Бурятии
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