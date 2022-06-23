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Ветераны СОБР состязались в стрельбе в Бурятии

Ветераны СОБР состязались в стрельбе в Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров

На стрелковом полигоне управления Росгвардии по Бурятии состоялся турнир по страйкбольной стрельбе из карабина и пистолета среди ветеранов специального отряда быстрого реагирования «Барс».

Эти соревнования стали уже традиционными с 2016 года.

- Мы высоко ценим вклад ветеранов в становление сил специального назначения. Вы являетесь живым примером честного служения Отечеству, и молодые бойцы равняются на вас. Желаю здоровья, спортивного долголетия и удачи в спортивной борьбе, - отметил на торжественном открытии заместитель начальника территориального управления Росгвардии полковник Василий Лосев.

Ветераны сил специального назначения соревновались в меткости на дистанциях 25 и 50 метров. В стрельбе из пистолета первое место завоевал Сергей Корнильцев, майор милиции в отставке. В стрельбе из карабина лучшим стал капитан милиции в отставке Артем Сараев. А в дуэльной стрельбе не нашлось равных подполковнику милиции в отставке Альберту Иванову, бывшему командиру боевого отделения отряда.

Победители и призёры соревнований получили грамоты, памятные медали и призы. После окончания турнира для гостей и участников приготовили традиционные полевые блюда – гречневую кашу с мясом и сладкий чай.
стрельба СОБР Росгвардия

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