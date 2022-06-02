Юным художникам Улан-Удэ вручили премии Мэрдыгеева

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Лауреатами стали 15 ребят



1 июня в Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса детского художественного творчества на премию имени Романа Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР.



Конкурс проводился среди учащихся детских школ искусств и детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева. Всего было представлено 216 работ по декоративно-прикладному и художественному искусству.



В этом году звания лауреатов удостоились 15 ребят: Александра Ш., Артём З., Яна В., Александра Б., Номина Б., Дарья П., Алексей К., Дарина У., Алина Ц., Ирина Б., Даниил Д., Дари Л., Ксения З., Дарья О. и Яна К., сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

