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Юным художникам Улан-Удэ вручили премии Мэрдыгеева

Юным художникам Улан-Удэ вручили премии Мэрдыгеева
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Лауреатами стали 15 ребят

1 июня в Улан-Удэ подвели итоги городского конкурса детского художественного творчества на премию имени Романа Мэрдыгеева, основоположника бурятского изобразительного искусства, народного художника Бурятской АССР.

Конкурс проводился среди учащихся детских школ искусств и детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева. Всего было представлено 216 работ по декоративно-прикладному и художественному искусству.

В этом году звания лауреатов удостоились 15 ребят: Александра Ш., Артём З., Яна В., Александра Б., Номина Б., Дарья П., Алексей К., Дарина У., Алина Ц., Ирина Б., Даниил Д., Дари Л., Ксения З., Дарья О. и Яна К., сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.
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