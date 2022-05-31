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В Улан-Удэ «зацветёт» выставка «В моём саду»

В Улан-Удэ «зацветёт» выставка «В моём саду»
Общество,  Фото:pixabay.com
Своё творчество жителям Бурятии представят московские художницы

2 июня в Улан-Удэ откроется выставка «В моём саду». Цветы «зацветут» в залах художественного музея имени Ц.С. Сампилова. Своё творчество представят московские художницы из товарищества «4 D»: Надежда Северина, Виктория Осмеркина, Ольга Тихонова и Чулпан Цветкова.

Выставка является продолжением одноименного проекта Московского союза художников, состоявшегося в сентябре 2015 года. После Москвы, выставка побывала уже во многих городах страны: в Томске, Новокузнецке, Уфе, Малоярославце, Прокопьевске, Барнауле, Бийске, Абакане, Якутске и Хабаровске.

- Уже в самом названии «В моём саду» отражена идея выставки: представить бесконечное разнообразие цветочного мира, его гармонию, красоту и значение в жизни человека. «Герои» картин – цветы, они вызывают светлые воспоминания и радуют яркими красками. Работы, вошедшие в экспозицию, поражают своей лёгкостью и воздушностью, создают солнечное летнее настроение. Созерцание прекрасных букетов, гармоничных натюрмортов, лиричных пейзажей и загадочных мифологических сюжетов, созданных кистью мастеров, без сомнения, настроит посетителей выставки на философский лад, отвлечёт от каждодневной обыденности, - сообщает пресс-служба национально музея РБ.

Познакомиться с «садом», созданным воображением московских художниц, посетители смогут со 2 июня.

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Улан-Удэ Бурятия выставка художники изобразительное искусство

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