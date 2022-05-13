Победителями турнира стали читинцы
В Чите впервые состоялся футбольный турнир ветеранов забайкальских и иркутских команд в возрастной категории «40+». Спортивное мероприятие было приурочено к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Соревнования проводились в рамках соглашения о сотрудничестве Читы и Иркутска в области физической культуры и спорта.
За первенство боролось семь команд. В числе участников чемпион иркутской области — команда «Химик» и команда «Старт» – чемпион города Иркутск. От Забайкальского края выступило пять команд: ФК «Чита», «Забайкальские ключи», «Ингода», «Ветеран» и ФК «КСК». Всего в турнире приняли участие 150 человек.
«Бронзу» завоевали футболисты команды «Старт». В финале сошлись ФК «Чита» и «Химик». Победу одержал читинский клуб со счётом 4:1. Лучшим игроком турнира стал нападающий Егор Гармашов («ФК Чита»). Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Ветераны Иркутска и Забайкалья соревновались в миди-футболе
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