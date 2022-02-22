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В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа

В Улан-Удэ показали коллекцию платков митрополита Иосифа
Общество,  Фото:пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии
В музее истории Бурятии открылась выставка «История России в русском платке»

21 февраля в Улан-Удэ открылась выставка «История России в русском платке». Мероприятие проводится в рамках празднования Сретения Господня и Дня православной молодёжи. Подлинные экспонаты, представленные в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова, предоставлены митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом.

Выставка рассказывает об истории русского платка и шали, а также об отечественных мануфактурных производствах. Среди экспонатов старинные и современные платки и шали, изготовленные на различных известных мануфактурах Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. Представлены хлопчатобумажные ситценабивные платки, выпускавшиеся Прохоровской Трёхгорной мануфактурой и ситценабивными фабриками Владимирской губернии. Представленные предметы были популярны среди женщин дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий. Интересны памятные платки, напечатанные в честь важнейших исторических событий Российского государства.

Особое место на выставке отведено сюжетным платкам. На них размещали портреты известных государственных деятелей, инструкции по уходу за раненными и оружием, карты. Так ими было удобнее пользоваться, нежели на бумажных носителях.

Цель выставки — показать платок во всём его художественном многообразии, донести до посетителей интересную историю возникновения и распространения русского платка.

В открытии выставки приняли участие митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф, представители власти, сотрудники музея, а также школьники и студенты из разных учебных заведений города Улан-Удэ. Для всех собравшихся была проведена экскурсия, в ходе которой сотрудники музея рассказали о истории появления платков в России, о платках посвящённых памятным датам, и об особенностях их изготовления.

Выставка будет работать до 31 марта, сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

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