В Улан-Удэ выберут лучших молодых оперных певцов

Бурятия примет международный конкурс молодых вокалистов «Мужские голоса»



С 20 по 22 апреля в Улан-Удэ пройдёт VI международный конкурс молодых оперных певцов имени народного артиста СССР Кима Базарсадаева «Мужские голоса». Мероприятие проведут в Бурятском академическом театре оперы и балета имени Г.Ц. Цыдынжапова.



Принять участие могут мужчины от 18 до 37 лет включительно. Конкурс состоит из трёх туров: отборочного (на основании представленных аудио и видеозаписей); полуфинала в сопровождении рояля; финала в сопровождении оркестра.



Полуфинал состоится 20 апреля, финал – 21 апреля. 22 апреля пройдут торжественное закрытие конкурса, вручение призов и гала-концерт победителей. В случае ухудшения пандемийной ситуации (запрета массовых мероприятий или закрытия границ) все этапы конкурса могут проводится в дистанционно или смешанном форматах.



По сумме результатов трёх туров определяются лауреаты премии и дипломанты. Гран-при — 150000 руб., первая премия — 100000 руб., вторая премия — 70000 руб., третья премия — 50000 руб., лучший концертмейстер — 20000 руб. Также по итогам конкурса могут быть присвоены три поощрительные премии; вручены специальные призы, приз на лучшее исполнение произведений русских композиторов, приз на лучшее исполнение произведений бурятских композиторов и приз «Надежда».



Документы для регистрации участия в конкурсе подаются до 10 апреля, сообщает пресс-служба Бурятского театра оперы и балета.



Возрастное ограничение 18+

