Лама также принял участие в рассмотрении материалов освобождения по УДО
В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся молебен, посвящённый празднику Белого месяца. Молебен провёл Доржо лама.
- Священнослужитель поздравил осужденных с наступающим праздником и пожелал благоденствия, благополучия и крепкого здоровья, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Доржо лама также принял участие в комиссии администрации по рассмотрению материалов на условно-досрочное освобождение.
В улан-удэнской колонии лама провёл молебен
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