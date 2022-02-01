В улан-удэнской колонии лама провёл молебен

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Лама также принял участие в рассмотрении материалов освобождения по УДО



В исправительной колонии №8 в Улан-Удэ состоялся молебен, посвящённый празднику Белого месяца. Молебен провёл Доржо лама.



- Священнослужитель поздравил осужденных с наступающим праздником и пожелал благоденствия, благополучия и крепкого здоровья, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Доржо лама также принял участие в комиссии администрации по рассмотрению материалов на условно-досрочное освобождение.



