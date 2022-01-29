Данный нотовид известен только на территории Бурятии
В Бурятии оригинальный подарок для ветерана высшего образования сделали её бывшие ученики. В журнале «Новости систематики высших растений» (Ботанический институт РАН) был описан новый гибридогенный таксон (нотовид), получивший название Остролодочник Бардоновой (Oxytropis × bardonovae) в честь ветерана Бурятского госуниверситета, педагога с 50-летним стажем, почётного работника высшего профессионального образования Людмилы Бардоновой, которая дала первые наставления многим студентам БГПИ и БГУ. Примечательно, что замечательное событие в ботаническом научном мире выпало в канун празднования Людмилой Бардоновой своего 86-го дня рождения.
В настоящее время нотовид известен только на территории Бурятии, но возможны дальнейшие его находки в местах совместного произрастания предполагаемых родительских видов: Oxytropis myriophylla (Остролодочник тысячелистный) и O. sylvatica (О. лесной). Об этом сообщает пресс-служба БГУ.
Учёные назвали новое растение в честь бурятского профессора
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Обновление также коснётся ДНТ и СНТ
Данный нотовид известен только на территории Бурятии
Местами температура опускалась до -41 градуса
На капитальный ремонт выделено более 8 млн рублей
Соревнования проходили в Красноярском крае
Год благоприятен для создания семьи и рождения детей
Детей назвали Артёмом и Валерией
Ламы просят прихожан воздержаться от посещения молебнов
Реализовать проект помогли благотворители
Большая часть суммы будет профинансирована из средств федерального бюджета
Также на вокзале смонтированы динамические табло
Чаще всего детей называли Артёмами и Софиями
Также в городе фиксируются собаки с фальшивыми бирками
Вечер станет презентацией сборника главного хормейстера театра оперы и балета
В России отмечается 78 лет полного снятия блокады Ленинграда