Учёные назвали новое растение в честь бурятского профессора

Данный нотовид известен только на территории Бурятии



В Бурятии оригинальный подарок для ветерана высшего образования сделали её бывшие ученики. В журнале «Новости систематики высших растений» (Ботанический институт РАН) был описан новый гибридогенный таксон (нотовид), получивший название Остролодочник Бардоновой (Oxytropis × bardonovae) в честь ветерана Бурятского госуниверситета, педагога с 50-летним стажем, почётного работника высшего профессионального образования Людмилы Бардоновой, которая дала первые наставления многим студентам БГПИ и БГУ. Примечательно, что замечательное событие в ботаническом научном мире выпало в канун празднования Людмилой Бардоновой своего 86-го дня рождения.



В настоящее время нотовид известен только на территории Бурятии, но возможны дальнейшие его находки в местах совместного произрастания предполагаемых родительских видов: Oxytropis myriophylla (Остролодочник тысячелистный) и O. sylvatica (О. лесной). Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

