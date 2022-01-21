В Кижингинском районе Бурятии установят танк Т-62

Общество, Фото: пресс-служба администрации Кижингинского района

Он разместится на обновлённом мемориале Победы



В Кижингинском районе Бурятии к 9 мая откроют новый памятник, посвящённый труженикам тыла. Он будет состоять из танка и пушки. Также готовится реконструкция окружающего мемориального комплекса, сообщает пресс-служба ассоциации «Совет муниципальных образований РБ» со ссылкой на районную администрацию.



Танк Т-62, задуманный как центральный объект мемориала, уже доставлен на место, где установлен на вечную стоянку.



Как рассказала замглавы района по социальной политике Интерна Эрдынеева, в 2005 году в Кижинге в честь 60-летия Победы была создана аллея Славы со стелами, демонстрирующими имена всех участников Великой Отечественной, призванных с территории Кижингинского района либо поселившихся там уже после войны.



- Три года назад приняли решение увековечить подвиг наших кижингинцев, не только тех, кто воевал, но и кто работал в тылу. Установка танка и пушки станет символом единения фронта и тыла. Идеальным было бы, если бы это был танк Т-34, лучший танк Второй Мировой войны, ставший оружием победы. По желанию наших кижингинцев было направлено письмо в Миноборoны, – пояснила Интерна Ильинична.



В министерстве согласовали бесплатно выделить Кижингинскому району танк Т-62 из военной части на Дивизионной под Улан-Удэ, а также пушку БС-3 из воинской части «Лесной городок» в Забайкальском крае.



Пушка БС-3 – орудие времён Великой Отечественной, танк Т-62 был создан уже много лет спустя после войны. По словам редактора газеты «Долина Кижинги» Елены Дашидоржиной, это связано с нехваткой танков времён войны, оставшихся на хранении.



В демилитаризации танка и пушки использовались народные деньги – работы обошлись в 700 тысяч рублей. Сейчас танк полностью демилитаризован, с него снято вооружение и двигатель, заварены люки.



Пушку доставили весной 2021 года, танк же привезли 28 декабря. Сейчас их доставили на аллею Славы.



На аллее было проведено расширение территории, поставлены новые сооружения. Имена кижингинцев, отличившихся во время работы в тылу, планируется увековечить на мраморных плитах. За работу в тылу было награждено свыше 3000 жителей района, большинство из них были колхозниками. На изготовление мемориальных плит продолжается сбор средств, сейчас собрано 700 тысяч рублей.



Напомним, что в годы войны Кижингинский район собрал 6,3 млн рублей военными займами, также было собрано 500 тысяч рублей на строительство танковой колонны «Кижингинский колхозник». Колхоз «Комсомол» собрал 260 тысяч на строительство боевого самолёта. Кижингинская МТС собрала 52 тысячи рублей на строительство танка «Кижингинский тракторист». За это район получал телеграммы с благодарностью от главнокомандующего Иосифа Сталина.



- До 9 мая 2022 года мы должны открыть нашу аллею Славы в обновлённом виде. Слева будут имена бойцов Красной армии, а справа – тех, кто в это время трудились в тылу. Мы заказали 150 плит, они прибудут в конце января. Подвиг народа не должен быть забыт, - добавила Интерна Эрдынеева.

