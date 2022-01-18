В КНР снова можно ввозить древесину, уголь и сталь
Список контейнерных грузов, которые можно экспортировать в Китай через железнодорожный пункт пропуска в Забайкальске, расширили.
- Возобновлена перевозка через железнодорожный пункт пропуска в Забайкальске древесины, угля, железной и неметаллической руды, бумаги и канцелярских товаров, стали и оборудования, продукции химической промышленности, - рассказал исполняющий обязанности министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.
Напомним, что с 14 января открыто грузовое направление автомобильного грузопассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска Забайкальск на границе с Маньчжурией. Грузоперевозчикам необходимо подать заявку перед выездом в КНР, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Через Забайкальск возобновилась ж/д перевозка некоторых видов грузов
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