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МАПП Забайкальск откроют для грузоперевозок 14 января

МАПП Забайкальск откроют для грузоперевозок 14 января
Общество,  Фото:pixabay.com
Подать заявку на выезд в Китай можно на сайте АСМАП

Грузоперевозки на автомобильном грузопассажирском постоянном многостороннем пункте пропуска Забайкальск (МАПП Забайкальск) на границе с Маньчжурией возобновляется с 14 января.

По поручению министерства транспорта Российской Федерации ФГКУ Росгранстрой (Росгранстрой) совместно с ассоциацией международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) организована работа по составлению списков грузовых автотранспортных средств, выезжающих в КНР через МАПП Забайкальск. На официальном сайте АСМАП ведётся приём электронных заявок от грузоперевозчиков, планирующих выезд в КНР.

Далее данные передаются в Росгранстрой, который формирует список грузовиков на день, следующий за днём подачи заявок. Список, составленный в хронологическом порядке поступления заявок от перевозчиков, Росгранстрой размещает на официальном сайте.

- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой обращаем внимание на необходимость соблюдения установленного порядка, а также мер по предупреждению возникновения и распространения коронавирусной инфекции, - рассказал исполняющий обязанности заместителя председателя правительства – министра планирования и развития Забайкальского края Александр Ященко.

Напомним, ранее китайская сторона временно закрыла пункт пропуска Забайкальск-Манчьжурия из-за тяжёлой ситуации с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.

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