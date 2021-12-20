Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц

Две предпринимательницы из Улан-Удэ Алёна и Кристина Орловы вручили музыкальному продюсеру Яне Рудковской детскую игрушку собственного производства – говорящего мишку с карточками. Игрушка пригодится младшему сыну Рудковской и Плющенко, которому чуть больше года.Девушки побывали у звезды шоу-бизнеса Рудковской в гостях. Видео со встречи улан-удэнки опубликовали на своих страницах в соцсетях.- Настроение супер, Улан-Удэ – супер. Улан-Удэ, привет. Спасибо, что вы знаете, любите и у вас такие потрясающие девочки, которые делают потрясающие вещи. Запомните эти лица! – сказала Яна Рудковская, обняв Алёну и Кристину.- Да вы монстры какие-то: и это сделали, и это произвели! Восторг! - сказала Яна на встрече с девушками.Улан-удэнки невероятно рады личному знакомству с Яной Рудковской и тому, что она стала их клиентом.- Теперь Яна в числе наших клиентов! Я уверена, что её малыш с удовольствием будет пользоваться игрушками, и они станут главными помощниками в его развитии! Мы очень старались, разрабатывая наши товары, продумывали всё до мелочей и вложили в них огромный функционал, который не встретишь в других детских игрушках! Сейчас, видя результат своей работы, понимаю, что все усилия и вложения были ненапрасными, - призналась Кристина.Алёна написала, что в ответ от Яны они получили гораздо больше – «её сногсшибательную энергию, которая наполнила нас и зарядила на новые цели, задачи и свершения».Пользователи Сети поздравляют девушек с достижением и желают дальнейших успехов: «Девочки, рада за вас! Молодцы!!!», «Умнички, красавицы, молодчинки. Поздравляю вас! И пусть подобных моментов у вас будет огромное множество!!!», «Брависсимо!», «Это так круто, поздравляем вас», «Девочки! Как здорово! Такие моменты наполняют, воодушевляют и помогают двигаться вперёд к намеченным целям», «Вы реально монстры, в хорошем смысле слова, молодцы, успехов вам во всех ваших делах».Кроме прочего, девушки покатались на коньках с известным фигуристом, мужем Яны Рудковской Евгением Плющенко. Он провёл для улан-удэнок мастер-класс. Девушки признались, что