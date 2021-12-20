 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 декабря

19 декабря

Популярное

Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц

Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц
Общество,  Фото:or_lova_alena
«Да вы монстры какие-то», - оценила Яна Рудковская

Две предпринимательницы из Улан-Удэ Алёна и Кристина Орловы вручили музыкальному продюсеру Яне Рудковской детскую игрушку собственного производства – говорящего мишку с карточками. Игрушка пригодится младшему сыну Рудковской и Плющенко, которому чуть больше года.

Девушки побывали у звезды шоу-бизнеса Рудковской в гостях. Видео со встречи улан-удэнки опубликовали на своих страницах в соцсетях.

- Настроение супер, Улан-Удэ – супер. Улан-Удэ, привет. Спасибо, что вы знаете, любите и у вас такие потрясающие девочки, которые делают потрясающие вещи. Запомните эти лица! – сказала Яна Рудковская, обняв Алёну и Кристину.



- Да вы монстры какие-то: и это сделали, и это произвели! Восторг! - сказала Яна на встрече с девушками.

Улан-удэнки невероятно рады личному знакомству с Яной Рудковской и тому, что она стала их клиентом.



- Теперь Яна в числе наших клиентов! Я уверена, что её малыш с удовольствием будет пользоваться игрушками, и они станут главными помощниками в его развитии! Мы очень старались, разрабатывая наши товары, продумывали всё до мелочей и вложили в них огромный функционал, который не встретишь в других детских игрушках! Сейчас, видя результат своей работы, понимаю, что все усилия и вложения были ненапрасными, - призналась Кристина.

Алёна написала, что в ответ от Яны они получили гораздо больше – «её сногсшибательную энергию, которая наполнила нас и зарядила на новые цели, задачи и свершения».



Пользователи Сети поздравляют девушек с достижением и желают дальнейших успехов: «Девочки, рада за вас! Молодцы!!!», «Умнички, красавицы, молодчинки. Поздравляю вас! И пусть подобных моментов у вас будет огромное множество!!!», «Брависсимо!», «Это так круто, поздравляем вас», «Девочки! Как здорово! Такие моменты наполняют, воодушевляют и помогают двигаться вперёд к намеченным целям», «Вы реально монстры, в хорошем смысле слова, молодцы, успехов вам во всех ваших делах».



Кроме прочего, девушки покатались на коньках с известным фигуристом, мужем Яны Рудковской Евгением Плющенко. Он провёл для улан-удэнок мастер-класс. Девушки признались, что








бизнес шоу-бизнес предприниматели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии село впервые получило сотовую связь
В Бурятии село впервые получило сотовую связь
Общество, 20.12.2021
Долгожданное событие случилось в отдалённом селе Тункинского района
Иркутяне «одичали» из-за пандемии
Иркутяне «одичали» из-за пандемии
Общество, 20.12.2021
73 процента опрошенных иркутян «одичали»
Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц
Яна Рудковская стала клиенткой улан-удэнских предпринимательниц
Общество, 20.12.2021
«Да вы монстры какие-то», - оценила Яна Рудковская
Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России
Алиса Жамбалова стала на шаг ближе к основной сборной России
Общество, 20.12.2021
Бурятская лыжница взяла медаль на этапе Кубка Восточной Европы
За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка
За выходные на дороги Улан-Удэ высыпали 930 тонн песка
Общество, 20.12.2021
В декабре прошлого года такой объём израсходовали за 10 дней
Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it
Шимпанзе из Иркутской зоогалереи не понравился яркий pop-it
Общество, 20.12.2021
Лея сама вернула бесполезную игрушку людям
Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей
Улан-удэнцы из Тайваня рассказывают о бесплатной учёбе за границей
Общество, 20.12.2021
Они ведут уникальный блог для будущих студентов, независимо от возраста
Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Житель Бурятии превратил заброшенный пустырь в каток
Общество, 20.12.2021
В Шабуре к радости детворы появился свой каток
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
В Бурятии упал спрос на живые ёлки
Общество, 20.12.2021
Живое дерево нужно утилизировать только в специальных пунктах приёма, иначе оно начнёт выделять накопленный в течение жизни углерод
В улан-удэнском музее установили «карусель из детства»
В улан-удэнском музее установили «карусель из детства»
Общество, 20.12.2021
Забавный аттракцион будет работать, пока не растает снег
Россияне теперь обязаны самостоятельно эвакуироваться с места ЧС
Россияне теперь обязаны самостоятельно эвакуироваться с места ЧС
Общество, 20.12.2021
За отказ покидать дома гражданам грозит штраф
Коронавирус в Бурятии идёт на спад
Коронавирус в Бурятии идёт на спад
Общество, 20.12.2021
В больницах лечатся более 1200 больных COVID-19
Ирина Ологонова: «Останавливаться не собираюсь!»
Ирина Ологонова: «Останавливаться не собираюсь!»
Общество, 20.12.2021
Член сборной России по женской борьбе Ирина Ологонова рассказала в интервью о том, откуда она черпает мотивацию продолжать спортивную карьеру, что помогает не растерять веру в себя после обидных поражений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^