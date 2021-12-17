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В Забайкалье продлили ограничения до 15 января

В Забайкалье продлили ограничения до 15 января
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Запрещено проведение новогодних банкетов и корпоративов

В Забайкальском крае ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается тревожной. На заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции принято решение продлить до середины января все действующие на данный момент антиковидные ограничения.

- В частности, кафе и рестораны открыты только до 23:00, под запретом банкеты и корпоративы (в том числе новогодние), войти в помещение можно только при предъявлении QR-кода, - рассказали в оперштабе.

Сейчас в Забайкальском крае разрешена работа детских игровых центров и комнат, батутных комплексов, детских спортивных секций, образовательных организаций.

Всем, кто работает, необходимо:
- проверять наличие у посетителей QR-кода сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-кода сертификата о перенесённом заболевании COVID-19;
- сотрудникам (и исполнителям по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным предпринимателям иметь QR-код сертификата вакцинации от новой коронавирусной инфекции, QR-код сертификата о перенесённом заболевании COVID-19.

Образовательные организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели, реализующие дополнительные образовательные программы могут проводить занятия при условии заполняемости помещений до 50%.

При очном присутствии детей проводить занятия только если все сотрудники вакцинированы или имеют QR-код о перенесенном заболевании, родители (сопровождающие детей) предъявляют QR-код о вакцинации.

В детские сады и школы можно зайти родителям и родственникам с QR-кодом.

Массовые деловые мероприятия в регионе можно проводить пока лишь в дистанционном режиме, за исключением мероприятий, все участники которых имеют сертификат профилактической прививки, либо QR-код на электронном или бумажном носителе. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития Забайкальского края.
Забайкальский край коронавирус профилактика

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