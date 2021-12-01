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Житель Бурятии потратил деньги с чужой карты на спиртное и продукты

Житель Бурятии потратил деньги с чужой карты на спиртное и продукты
Общество,  Фото:pexels.com
Мужчина нашёл карту на улице

Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в краже, совершенной с банковского счёта.

В судебном заседании установлено, что ранее судимый житель улуса Хурумша в июле вблизи магазина села Сосново-Озерское Еравнинского района увидел лежащую на земле банковскую карту и решил украсть деньги. Расплачиваясь украденной картой, сельчанин купил в магазине спиртное, сигареты и продукты. Возвращать карту владельцу он не собирался.

Преступление раскрыто с помощью камер видеонаблюдения.

Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура суд приговор кража

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