Житель Бурятии потратил деньги с чужой карты на спиртное и продукты

Мужчина нашёл карту на улице



Житель Иволгинского района Бурятии признан виновным в краже, совершенной с банковского счёта.



В судебном заседании установлено, что ранее судимый житель улуса Хурумша в июле вблизи магазина села Сосново-Озерское Еравнинского района увидел лежащую на земле банковскую карту и решил украсть деньги. Расплачиваясь украденной картой, сельчанин купил в магазине спиртное, сигареты и продукты. Возвращать карту владельцу он не собирался.



Преступление раскрыто с помощью камер видеонаблюдения.



Еравнинский районный суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

