В Бурятии выберут лучшие коллективы народных инструментов

Заявки на конкурс принимаются по 12 декабря



В Бурятии с 14 по 15 декабря пройдёт республиканский конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Байгалай аялганууд»в– «Мелодии Байкала». В нём могут принять участие оркестры и ансамбли бурятских народных инструментов, русских народных инструментов детских школ искусств республики и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.



Конкурс проводится по следующим номинациям: «Бурятские народные инструменты» и «Русские народные инструменты». Кроме этого, устанавливаются следующие категории:

- ансамбли малых форм – до 6 человек;

- ансамбли крупных форм – до 12 человек (допускается участие в ансамбле 2-3 преподавателей);

- оркестры (количественный состав не должен превышать 25 человек, допускается участие иллюстраторов).



В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции конкурс пройдёт по видеозаписям. Видеофайлы называются по названию коллектива, номинации, категории и загружаются на платформу YouTube. Ссылки на видео присылаются на электронную почту 03-kol@mail.ru вместе с заявкой на конкурс не позднее 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Возрастное ограничение 6+

