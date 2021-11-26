В Бурятии выберут лучшие коллективы народных инструментов

Заявки на конкурс принимаются по 12 декабря
В Бурятии с 14 по 15 декабря пройдёт республиканский конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов «Байгалай аялганууд»в– «Мелодии Байкала». В нём могут принять участие оркестры и ансамбли бурятских народных инструментов, русских народных инструментов детских школ искусств республики и профессиональных образовательных организаций в сфере культуры и искусства.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Бурятские народные инструменты» и «Русские народные инструменты». Кроме этого, устанавливаются следующие категории:
- ансамбли малых форм – до 6 человек;
- ансамбли крупных форм – до 12 человек (допускается участие в ансамбле 2-3 преподавателей);
- оркестры (количественный состав не должен превышать 25 человек, допускается участие иллюстраторов).
В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции конкурс пройдёт по видеозаписям. Видеофайлы называются по названию коллектива, номинации, категории и загружаются на платформу YouTube. Ссылки на видео присылаются на электронную почту 03-kol@mail.ru вместе с заявкой на конкурс не позднее 12 декабря. Об этом сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.
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