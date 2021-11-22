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Улан-удэнцы услышат рэп от «Базара»

Улан-удэнцы услышат рэп от «Базара»
Общество, 
В столице Бурятии выступит московский дуэт «Базар»

26 ноября в КТЦ «Феникс» выступит рэп-дуэт «Базар». Концерт состоится в рамках проекта «Откровенно». В этот же день состоится награждение победителей конкурса сонграйтеров, сообщает пресс-служба Бурятской филармонии.

Музыканты группы «Базар» смешивают в своём творчестве хип-хоп, этнику и блюз. Они не покупают биты, музыку пишут сами, используя этнические инструменты. Музыка дуэта — это постоянный эксперимент. В аранжировках и мелодике песен «Базара» чётко прослеживаются средиземноморские и восточные мотивы. В октябре группа была признана лучшей на площадке Spotify Radar.

В рамках проекта «Откровенно» филармония проводила конкурс на лучшую песню. Победители прослушивания — Fisheva, Vnel, Garry Anderson и Осман Омаров — выступят на одной сцене с «Базаром» и узнают, кто из них выиграл главный приз — запись трека на профессиональной студии.

Проект «Откровенно» проходит в Улан-Удэ с 21 по 26 ноября и включает в себя концерты московских, местных групп и конкурс для сонграйтеров.


Возрастное ограничение 16+
концерт рэп

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