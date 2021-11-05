В Иркутске зацвела фуркрея вонючая

Тропическое растение растёт в ботаническом саду ИГУ



Пятнадцатилетнее тропическое растение родом с Западного полушария впервые зацвело в ботаническом саду Иркутского госуниверситета. Бело-зеленые бутоны фуркреи вонючей (Furcraea foetida) украсили тропический уголок в большой оранжерее.



- Несмотря на видовой эпитет, цветки фуркреи имеют приятный аромат. Неприятно пахнет только сок в листьях — наши посетители этого не почувствуют, так как растение крепкое, здоровое, выращенное в фондовой части и недавно перемещенное в демонстрационный уголок большой оранжереи, - рассказала Алёна Свиридова, специалист отдела экопросвещения ботанического сада ИГУ.



В природе этот вид фуркреи встречается на Карибских островах и в Южной Америке. В ботанический сад ИГУ растение привезли 15 лет назад из московского аптекарского огорода, куда оно, в свою очередь, попало еще в XIX веке. Таким образом, фуркрею ботанического сада ИГУ можно считать «дитём» столетнего растения.



Фуркрея вонючая относится к семейству Спаржевые и является родственницей агавы. Также как агава, фуркрея цветёт всего один раз в жизни, а затем погибает. Однако после цветения на соцветии образуются «детки», которые впоследствии опадают на землю и укореняются.



Цветение продлится около полутора недель, сообщает управление информационной политики ИГУ.

