Тропическое растение растёт в ботаническом саду ИГУ
Пятнадцатилетнее тропическое растение родом с Западного полушария впервые зацвело в ботаническом саду Иркутского госуниверситета. Бело-зеленые бутоны фуркреи вонючей (Furcraea foetida) украсили тропический уголок в большой оранжерее.
- Несмотря на видовой эпитет, цветки фуркреи имеют приятный аромат. Неприятно пахнет только сок в листьях — наши посетители этого не почувствуют, так как растение крепкое, здоровое, выращенное в фондовой части и недавно перемещенное в демонстрационный уголок большой оранжереи, - рассказала Алёна Свиридова, специалист отдела экопросвещения ботанического сада ИГУ.
В природе этот вид фуркреи встречается на Карибских островах и в Южной Америке. В ботанический сад ИГУ растение привезли 15 лет назад из московского аптекарского огорода, куда оно, в свою очередь, попало еще в XIX веке. Таким образом, фуркрею ботанического сада ИГУ можно считать «дитём» столетнего растения.
Фуркрея вонючая относится к семейству Спаржевые и является родственницей агавы. Также как агава, фуркрея цветёт всего один раз в жизни, а затем погибает. Однако после цветения на соцветии образуются «детки», которые впоследствии опадают на землю и укореняются.
Цветение продлится около полутора недель, сообщает управление информационной политики ИГУ.
В Иркутске зацвела фуркрея вонючая
Общество, Фото:
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