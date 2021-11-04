Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее

Общество, Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Республика представила туристический потенциал



Торжественная церемония открытия выставки регионов Дальнего Востока и Арктики и Республики Корея состоялась в южнокорейском городе Ульсан в рамках III Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. 3 ноября выставку открыли министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Ульсана г-н Сон Чоль Хо.



На выставке Бурятия представила свой туристический потенциал, направления медицинского туризма, в том числе традиционную восточную медицину, а также возможности для инвестиционных вложений.



- На сегодняшний день в Бурятии развивается организованный въездной туризм, знаю, что жителей Республики Корея интересует традиционная медицина, популярны настойки из чаги, у нас в республике все это есть, - отметил Алексей Цыденов.



Сегодня, 4 ноября глава республики выступит на стратегической сессии «Экономическое сотрудничество», где будет обсуждаться сотрудничество в сфере развития железнодорожного и воздушного транспорта России, Республики Корея и КНДР. Кроме этого, в этот день состоятся встречи с депутатами Республики Корея и губернатором провинции Кенсан-Пукто, участие в ряде других стратегических сессий форума.



Секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, проходящего 3-4 ноября в Ульсане, является минвостокразвития России. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.



Завтра, 5 ноября, стартует деловая программа форума, в которой примут участие, как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

