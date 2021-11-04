Республика представила туристический потенциал
Торжественная церемония открытия выставки регионов Дальнего Востока и Арктики и Республики Корея состоялась в южнокорейском городе Ульсан в рамках III Российско-корейского форума межрегионального сотрудничества. 3 ноября выставку открыли министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Ульсана г-н Сон Чоль Хо.
На выставке Бурятия представила свой туристический потенциал, направления медицинского туризма, в том числе традиционную восточную медицину, а также возможности для инвестиционных вложений.
- На сегодняшний день в Бурятии развивается организованный въездной туризм, знаю, что жителей Республики Корея интересует традиционная медицина, популярны настойки из чаги, у нас в республике все это есть, - отметил Алексей Цыденов.
Сегодня, 4 ноября глава республики выступит на стратегической сессии «Экономическое сотрудничество», где будет обсуждаться сотрудничество в сфере развития железнодорожного и воздушного транспорта России, Республики Корея и КНДР. Кроме этого, в этот день состоятся встречи с депутатами Республики Корея и губернатором провинции Кенсан-Пукто, участие в ряде других стратегических сессий форума.
Секретариатом российско-корейского форума межрегионального сотрудничества, проходящего 3-4 ноября в Ульсане, является минвостокразвития России. Основной задачей международной площадки является активизация межрегионального торгово-экономического и инвестиционного российско-корейского сотрудничества, а также развитие культурных и гуманитарных контактов между регионами России и Кореи.
Завтра, 5 ноября, стартует деловая программа форума, в которой примут участие, как в очном формате, так и по видеосвязи представители 18 регионов Дальнего Востока и Арктики, руководители институтов развития, предприниматели, сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
Бурятия представлена на выставке регионов ДФО в Корее
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