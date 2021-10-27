Читинец избил прохожего и отобрал у него телефон

20-летний парень ранее судим



В полицию в Чите обратился местный житель и сообщил о преступлении. Горожанин, возвращаясь домой тёмное время суток, на улице Ингодинская заметил, что за ним идут трое мужчин, а затем один из них нанёс потерпевшему побои и отобрал сотовый телефон.



Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 20-летний читинец. Парень был задержан, у него изъят чужой телефон.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия». Он помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

