Пособия по беременности и родам будут выплачивать проактивно

Также работникам не придётся приносить работодателю документы для получения оплаты больничного



С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться проактивно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты. Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Соответствующий проект постановления правительства размещён на общественное обсуждение министерством труда и социальной защиты РФ. Информация об этом опубликована на сайте федерального ведомства, сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии.



Для того, чтобы гражданину не приходилось писать заявления, а выплаты проходили автоматически, меняется порядок взаимодействия работодателя и фонда. С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности). Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком – ФСС. Сведения о размере заработной платы, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребёнка – из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на эти данных, фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребёнка.



Кроме того, в связи с переходом на электронные больничные работникам не придётся приносить работодателю какие-либо документы для получения оплаты больничного листа. Номер больничного будет приходить непосредственно в фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.

