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В пригородном Поселье отсыпали дамбу

В пригородном Поселье отсыпали дамбу
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Старожилы указали место, где есть наибольшая угроза прихода вод Селенги

7 сентября зампред правительства Бурятии Пётр Мордовской посетил подтопленные участки в селе Поселье Иволгинского района и проконтролировал ход работ по созданию дамбы. В конце прошлой недели он провел первое выездное совещание в это село. Тогда Мордовской поручил оперативно произвести отсыпку в СНТ «Судостроитель», которая позволит локализовать паводок со стороны Селенги, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

- Мы были здесь 3 сентября. С реки Селенга пришла вода, и значительно подтопило территорию сельского поселения Поселье. Сейчас в превентивных целях и, чтобы не допустить подтопления в дальнейшем, в последующие годы, мы приняли решение с главой района произвести отсыпку дамбы здесь бутовым камнем. Вот уже прошли около 200 метров, и дальше ещё около 100 метров осталось пройти. Я уверен, что эта дамба и сейчас, и в дальнейшем сыграет свою роль и не допустит подтопления села. Я считаю, что это правильное решение, - отметил Пётр Мордовской.


Во время осмотра зоны подтопления он общался с местными жителями. Старожилы также указали место, где есть наибольшая угроза прихода вод Селенги. За четыре дня здесь соорудили 1,5-метровую преграду для воды. Работы продолжатся до конца недели.

- Здесь работают 12 единиц техники. Думаю, что ориентировочно максимум через четыре-пять дней завершим эти работы. После этого займёмся откачкой воды. Затопило 327 участков. Сейчас занимаемся актированием участков для назначения выплат жителям, которые попали под подтопление, - рассказал глава Иволгинского района Виктор Очиров.

В Поселье проходят подворовые обходы. Также жителям села можно обратиться по телефонам «горячей линии» для подачи заявки на оценку ущерба:

-8(30140)28102
- 89913696981
- 89913696983

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