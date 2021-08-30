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Улан-удэнские зрители устроили овации МХТ им. Чехова

Улан-удэнские зрители устроили овации МХТ им. Чехова
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
МХТ имени Чехова открыл гастроли в Улан-Удэ спектаклем «Серёжа»

28 августа на сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева состоялось открытие «Больших гастролей» Московского художественного театра имени Чехова в Улан-Удэ.

28 и 29 августа улан-удэнцы смогли увидеть спектакль Дмитрия Крымова «Серёжа» (16+) по роману Льва Толстого «Анна Каренина», который удостоен премии «Золотая Маска» в номинациях «Лучшая женская роль» (Мария Смольникова) и «Лучшая работа режиссёра» (Дмитрий Крымов).

Зрители тепло встретили МХТ им.А.П.Чехова и одарили коллектив бурными овациями, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.

После спектакля улан-удэнские театралы оставляли восторженные отзывы в соцсетях:

«МХТ им. Чехова давал в Улан-Удэ спектакль «Серёжа», за который режиссёр Крымов и актриса Смольникова получили Золотую маску. Да я бы всех их одарил Золотыми масками за такой потрясающий спектакль!»

«Серёжа» тоже попал прямо в сердце. Это нежно, смешно и страшно. Режиссёр Дмитрий Крымов – просто гений. Благодарю за такой эстетский подарок МХТ им.Чехова»

«Нам и не снилось... Нам и не снилось, что мы можем увидеть у себя в Улан-Удэ спектакль такого уровня. Я о спектакле «Серёжа» Дмитрия Крымова. У нас в городе на гастролях МХТ имени Чехова, и это огромное счастье, большая удача для нас как зрителей. Иметь возможность приблизиться к искусству, соприкоснуться с ним. Как точно выверены все детали, как все перекликается и отзывается в спектакле! Он как живой организм, такое впечатление создаётся, что он живёт и дышит на глазах. Всепоглощающая сила страсти в этих образах скольжения, обманчиво-размеренного движения поезда, когда захватывает и уносит человека потоком чувств».

«Серëжа» попал в самое сердце. Не буду врать, что все мне понятно, но на эмоциональном уровне, это 100% попадание. А сцена с бадминтоном до сих пор стоит перед глазами, как же это точно, сильно и красиво».
театр

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