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В День семьи осуждённые позвонили своим родным

В День семьи осуждённые позвонили своим родным
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Также осуждённые перевели деньги детдому «Аистёнок»

В исправительной колонии №1 в городе Гузиноозёрске прошёл праздник в честь Дня семьи, любви и верности.

Осуждённые поздравили своих родных с праздником с помощью видеозвонков. Сотрудники отдела по воспитательной работе, также поздравили родственников осуждённых, рассказали о значимости поддержания социально - полезных связей.

- Именно в кругу родных и близких мы получаем поддержку, заботу, внимание, а также первые важные уроки: беречь память о предках, уважать родителей, заботиться о детях, любить свою Родину. Не секрет, что связь поколений, сохранение семейных ценностей являются залогом благополучия нашего народа и процветания страны, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

В лечебно-исправительном учреждении №5 восемь осуждённых, перечислили деньги на расчётный счёт психоневрологического дома ребёнка «Аистенок», находящийся в Улан-Удэ, из своих средств. осуждённые лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе с большой охотой откликнулись на проведение благотворительной акции и решили продолжить помогать нуждающимся детям. Также осуждённые поздравили свои семья по видеозвонку.
УФСИН

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