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Бурятские юмористы выступят перед представителями «Comedy Баттл»

Бурятские юмористы выступят перед представителями «Comedy Баттл»
Общество, 
Представители «Comedy Баттл» проведут в Улан-Удэ особый кастинг

Бурятские юмористы получили шанс выступить перед представителями телешоу ТНТ «Comedy Баттл» (16+). Представители телешоу специально прибыли в Улан-Удэ для проведения кастинга.

- Кто хочет попробовать себя в юморе? У вас есть замечательный шанс! К нам из Москвы приехали представители передачи «Comedy Баттл»для того, чтобы отсмотреть дуэты и трио на комедийную вечеринку в эту пятницу! – анонсировал лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотова.

В кастинге смогут поучаствовать только дуэты и трио со своими миниатюрами. Стенаперов в этот раз смотреть не будут.

Кастинги будут проходить 2 и 3 июня. Лучшие из лучших выступят на крупной вечеринке «Comedy Баттл», которая состоится 4 июня в ресто-клубе «Че Гевара»(16+). Вход будет бесплатный, но по предварительной записи.

Чингис Болотов пояснил «Байкал-Dailу», что подобные вечеринки становятся трамплином для начинающих комиков.

- В перспективе после таких вечеринок приглашают в Москву. То есть состоится не просто просмотр. Дуэт «Пурбо и Саня» (финалисты прошлого сезона «Comedy Баттл» - ред.) впервые появились именно на такой вечеринке, - пояснил Болотов.

Все вопросы и запись по телефонам: 8914 847 63 70 и 8924 656 81 41. 

Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом сезоне шоу «Comedy Баттл» появилось рекордное число бурятских юмористов. На данный момент продолжают борьбу за победу дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов», дуэт «Вдвоём» и трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева.

телевидение телешоу юмор
 
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