Бурятские юмористы выступят перед представителями «Comedy Баттл»

Представители «Comedy Баттл» проведут в Улан-Удэ особый кастинг



Бурятские юмористы получили шанс выступить перед представителями телешоу ТНТ «Comedy Баттл» (16+). Представители телешоу специально прибыли в Улан-Удэ для проведения кастинга.



- Кто хочет попробовать себя в юморе? У вас есть замечательный шанс! К нам из Москвы приехали представители передачи «Comedy Баттл»для того, чтобы отсмотреть дуэты и трио на комедийную вечеринку в эту пятницу! – анонсировал лидер КВН-движения Бурятии Чингис Болотова.



В кастинге смогут поучаствовать только дуэты и трио со своими миниатюрами. Стенаперов в этот раз смотреть не будут.



Кастинги будут проходить 2 и 3 июня. Лучшие из лучших выступят на крупной вечеринке «Comedy Баттл», которая состоится 4 июня в ресто-клубе «Че Гевара»(16+). Вход будет бесплатный, но по предварительной записи.



Чингис Болотов пояснил «Байкал-Dailу», что подобные вечеринки становятся трамплином для начинающих комиков.



- В перспективе после таких вечеринок приглашают в Москву. То есть состоится не просто просмотр. Дуэт «Пурбо и Саня» (финалисты прошлого сезона «Comedy Баттл» - ред.) впервые появились именно на такой вечеринке, - пояснил Болотов.



Все вопросы и запись по телефонам: 8914 847 63 70 и 8924 656 81 41.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в этом сезоне шоу «Comedy Баттл» появилось рекордное число бурятских юмористов. На данный момент продолжают борьбу за победу дуэт «Вячеслав Николаев и Баир Чойбсонов», дуэт «Вдвоём» и трио «Чива» в составе Чимита Жамьянова, Валерия Гуляева и Юрия Дамбаева.



