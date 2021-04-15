Сегодня кровь сдали постоянные доноры
Сотрудники службы судебных приставов Бурятии в очередной раз приняли участие в выездном Дне донора.
Служба судебных приставов участвует в донорском движении не первый год. В рамках этой акции донорами крови стали 13 сотрудников.
Сегодня сдали кровь только часть работников, которые являются постоянными донорами. Впервые сдающие кровь работники организованно посетят станцию переливания после проведения соответствующих анализов
Донором может быть здоровый гражданин 18 лет и старше, не имеющий противопоказаний и весовой категорией более 50 кг. Перед сдачей крови донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя медицинский осмотр врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.
Судебные приставы Бурятии сдали кровь
Общество, Фото:
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