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В Улан-Удэ появились зелёные экоостановки

В Улан-Удэ появились зелёные экоостановки
Общество,  Фото:КВН-движение Бурятии
Пока пассажиры ждут автобус, они смогут узнать много нового

2 апреля КВН-движение и НКО «Новая Энергия» установили в Улан-Удэ зелёные остановки с наружным оформлением. Проект создан на средства президентского гранта на развитие гражданского общества, сообщили представители КВН-движения Бурятии.

С шести сторон одной автобусной остановки размещена информация с краткой историей местности, картой пунктов приема вторсырья recicling.map (https://recyclemap.ru/ulanude), список мусорных рекордов, труднособираемых отходов и фраза «Забери мусор с собой!» на трёх языках. Карта согласована с Гринпис.


Остановки продолжают серию подкастов «Мелочь,а неприятно!», вышедших в марте.

- Это ещё один способ проникнуть в сознание людей, проживающих в Бурятии. Донести до как можно большего числа людей информацию о масштабах мусорной проблемы и пути решения, которые важно знать и понимать, - рассказал руководитель КВН-движения Бурятии Чингис Болотов.

Как автор проекта «Мусор из головы», он пригласил горожан пройти одноимённый QR-тест с ноткой юмора. На боковой стороне зеленой остановки расположен QR-код, который после считывания смартфоном открывает страницу с тестом.

Концепция зелёных остановок, по замыслу создателей, ведёт человека к знаниям для комфортной среды в городе и гармонии с природой.

- Проект «Мусор из головы» занимает позицию не фанатиков «зелёного движения» и против экоэкстремизма. Мы за золотую середину, которая в нашем понимании означает гармонию человека и природы, без постоянных жертв ради природы, а со знаниями ради комфортной жизни в нашем мире, - уточнил общественник.

Яркие зелёные остановки украсили улицы проспекта Победы, Жердева, Мокрова и Сахьяновой.


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