Женщина, у которой начались преждевременные роды, попала в пробку
Жительница Бурятии обратилась через аккаунт региональной Госавтоинспекции с просьбой поблагодарить сотрудников ГИБДД. Инспекторы несколько месяцев назад помогли ей доехать в больницу, сообщили в МВД по Бурятии.
В середине ноября у женщины начались преждевременные роды на 24 неделе беременности. По пути в роддом они попали в пробку и обратились за помощью к экипажу ДПС, нёсшему службу на улице Комарова.
Лейтенанты полиции Дмитрий Дондоков и Николай Зеленкин незамедлительно пересадили беременную в патрульный автомобиль и доставили её в железнодорожную больницу. Инспектор ДПС Николай Зеленкин на руках занёс женщину в медицинское учреждение и передал врачам.
Улан-удэнка рассказала, что потом её экстренно госпитализировали в республиканский перинатальный центр, где она родила девочку весом 670 грамм. Три месяца ребёнок находился в реанимации, затем – ещё месяц реабилитации под наблюдением медиков. Сейчас малышка весит уже 4 кг. Девочка выписана домой и чувствует себя хорошо.
Молодая мать поблагодарила инспекторов ДПС за своевременную помощь: «Пусть хранит их Бог на своём посту, здоровья им и их родным. Спасибо им огромное! Если бы не они, эти лишние минуты могли оказаться для нашей семьи самыми страшными!»
Сами сотрудники ГИБДД были очень рады услышать, что с молодой мамой и её малышкой всё хорошо.
Они признались, что было очень страшно за девушку: «Боялись, что придётся принимать роды прямо в патрульном автомобиле». Героями себя не считают и заявили, что всегда готовы прийти на помощь людям, нуждающимся в помощи.
В Улан-Удэ инспектор ДПС на руках нёс роженицу
Общество, Фото:
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