Лучшим полицейским Бурятии стала Инна Лодоева

Лучшим полицейским в Бурятии 2020 года признана Инна Лодоева, заместитель начальника отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики следственной части следственного управления МВД. Она получила Гран-при премии «Признание-2020», статуэтку беркута – символа духовной силы, мужества и благородства и денежный приз в 100 тысяч рублей.
Церемония награждения состоялась 31 марта, сообщили в МВД по Бурятии.
Направление деятельности подполковника юстиции Инны Лодоевой – расследование уголовных дел, связанных с нарушением прав граждан-участников долевого строительства.
- Такие уголовные дела, как правило, имеют большой общественный резонанс и сопровождаются причинением фигурантами многомиллионого ущерба. Несмотря на серьёзные сложности в расследовании уголовных дел данной категории - проведение ряда сложных экспертиз, исследование внушительного объёма бухгалтерской и проектной документации - Инне Александровне удается доказать вину подозреваемых. Более того, огромная работа проводится ею по возмещению причинённого ущерба. По итогам 2020 года доля возмещённого ущерба по уголовным делам, находящимся в производстве подполковника юстиции, составила 100%, а это около 160 миллионов рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.
Также определены общественниками и победители премии «Признание-2020» в номинациях:
- «Горячее сердце» (учреждена за неравнодушие и активную жизненную позицию) - Марина Гергесенова, работник органов местного самоуправления Иволгинского района.
Марина Никитична обеспечивает деятельность постоянно действующих комиссий при администрации: межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, антитеррористической комиссии, районного штаба добровольных народных дружин. Принимает непосредственное участие в работе по вовлечению граждан в ряды народных дружин. Является командиром дружины и совместно с Госавтоинспекцией района участвует в акциях и профилактических мероприятиях.
- «Всегда в строю» (учреждена для ветеранов органов внутренних дел) - председатель совета ветеранов МВД по Республике Бурятия полковник внутренней службы в отставке Виктор Приеменко.
Будучи советником министра внутренних дел по работе с ветеранами, Виктор Викторович приложил много усилий для поступательного развития и повышения роли ветеранского движения. На сегодня 1 054 ветерана активно участвуют в практической деятельности - в наставнической работе, раскрытии преступлений, патриотическом воспитании молодёжи.
Ветеранские организации приняли участие в сооружении 14 памятников, 17 мемориальных досок. По ходатайствам Совета ветеранов 22 улицы в населенных пунктах республики Бурятия названы в честь сотрудников ОВД.
- «Герой нашего времени» (учреждена за выдающийся поступок среди сотрудников органов внутренних дел и граждан) - заместитель начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Иволгинскому району Солбон Должеев.
Занимаясь о незаконное рубки, Солбон Дамбиевич и его коллега в села Кокорино столкнулись с агрессивно настроенной нетрезвой компанией, в которой были замечены разыскиваемые. Молодые люди преградили дорогу полицейским, а один из них подбежал к машине полицейских и стал угрожать ножом. Майор полиции вступил в схватку с двумя нападавшими. Впоследствии подозреваемых задержали. Благодаря грамотным действиям оперативника четыре тяжких преступления по незаконной рубке лесных насаждений были раскрыты.
- «Именем закона» (учреждена за вклад в расследование и раскрытие преступлений, имеющих большой резонанс) - начальник отдела по пресечению деятельности этнических преступных групп управления уголовного розыска регионального МВД Бато Базаржапов.
По итогам 2020 года им лично и под его руководством выявлено 20 и раскрыто 39 преступлений. Пресечена деятельность двух преступных групп, орудовавших в сфере IT-технологий и похищавших деньги со счетов граждан различных регионов.
На церемонии награждения ежегодного конкурса «Признание» были вручены также и нагрудные знаки-медали «Признание». Их обладателями стали начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков синтетического происхождения управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Бурятии Николай Балтаев, директор Центра поиска пропавших людей Бурятии и куратор регионального отделения отряда «Лиза.Алерт» Вероника Ерофеева, старший следователь по особо важным делам группы по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, оружия и информационно-телекоммуникационных технологий СЧ СУ регионального МВД Екатерина Попова.
По словам министра внутренних дел по Бурятии Олега Кудинова, все лауреаты достойно оценены членами жюри в различных номинациях. «Ими стали люди, которые проявили себя как профессионалы своего дела в служебной деятельности, совершили поступки, достойные внимания общественности», - отметил он.
Председатель Общественного совета при МВД республики Николай Рогалев, в свою очередь, заверил: традиция проведения премии «Признание» будет продолжена. В следующем году конкурс на звание лучшего полицейского по итогам года будет проводиться в десятый, юбилейный раз.
Год назад звание лучшего полицейского Бурятии получил капитан полиции Сергей Коктышев. Он оперуполномоченный отдел по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков.