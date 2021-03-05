Бурёнка родила недалеко от магазина
В посёлке Слобода в Кяхте в районе магазина «Абсолют» отелилась корова. Сельчане ищут хозяев животного.
- Маленький телёнок может замёрзнуть, - сообщается в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
Подобное сообщение в октябре было и в Тарбагатайском районе. Там неравнодушные люди помогли найти хозяина отелившейся коровы.
В Бурятии ищут хозяев отелившейся у «Абсолюта» коровы
Общество, Фото:
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