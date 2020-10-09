Жители Бурятии помогли отелившейся корове попасть домой

Бурёнка родила прямо в поле



В среду в группе «Тарбагатай-инфо.24/7» написали, что разыскивают хозяев коровы. Бурёнка отелилась в поле Тарбагатайкого района Бурятии.



- Хозяева, отзовитесь! – писали в группе.



В тот же день хозяин нашёлся. Корова с телёнком оказались дома, благодаря бдительным местным жителям.





