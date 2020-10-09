Бурёнка родила прямо в поле
В среду в группе «Тарбагатай-инфо.24/7» написали, что разыскивают хозяев коровы. Бурёнка отелилась в поле Тарбагатайкого района Бурятии.
- Хозяева, отзовитесь! – писали в группе.
В тот же день хозяин нашёлся. Корова с телёнком оказались дома, благодаря бдительным местным жителям.
Жители Бурятии помогли отелившейся корове попасть домой
Общество, Фото:
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