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В Бурятию доставили крупную партию вакцины от COVID-19 для военных

В Бурятию доставили крупную партию вакцины от COVID-19 для военных
Общество,  Фото:pixabay.com
Доставлено порядка 2,5 тысяч доз

На военном аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, встретили самолёт. На борту находилась крупная партия вакцины нового отечественного препарата, порядка 2,5 тысяч доз, сообщает пресс-служба ВВО.

- Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, вакцину получит медицинский персонал военных госпиталей, и личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Перед процедурой все они пройдут тщательный медицинский осмотр, - отметили в пресс-службе.

По истечении трёхнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.

В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлён контроль состояния их здоровья.
ВВО профилактика коронавирус
 
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