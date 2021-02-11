Доставлено порядка 2,5 тысяч доз
На военном аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, встретили самолёт. На борту находилась крупная партия вакцины нового отечественного препарата, порядка 2,5 тысяч доз, сообщает пресс-служба ВВО.
- Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, вакцину получит медицинский персонал военных госпиталей, и личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Перед процедурой все они пройдут тщательный медицинский осмотр, - отметили в пресс-службе.
По истечении трёхнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.
В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлён контроль состояния их здоровья.
В Бурятию доставили крупную партию вакцины от COVID-19 для военных
Общество, Фото:
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