В Бурятию доставили крупную партию вакцины от COVID-19 для военных

Доставлено порядка 2,5 тысяч доз



На военном аэродроме «Восточный» Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, встретили самолёт. На борту находилась крупная партия вакцины нового отечественного препарата, порядка 2,5 тысяч доз, сообщает пресс-служба ВВО.



- Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией, вакцину получит медицинский персонал военных госпиталей, и личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Перед процедурой все они пройдут тщательный медицинский осмотр, - отметили в пресс-службе.



По истечении трёхнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.



В течение всего срока специалистами медицинской службы ВВО будет осуществлён контроль состояния их здоровья.

