В Иркутске началась акция по сбору сложных пластиков

Также принимаются химические источники тока и ртутьсодержащие лампы



В Иркутске стартовала акция по сбору сложных пластиков в рамках экологического проекта «#н0ль».



- Это вторая акция, первая прошла сентябре и нашла хороший отклик среди иркутян. Всего было собрано более 15 кг пластиковых крышек от бутылок, около 130 кг рабочих и нерабочих CD/DVD дисков, а также батарейки, аккумуляторы, лампочки, бритвенные станки и пластиковые банковские карты, – отмечают организаторы акции. – Собранные рабочие диски отправляем в отдалённые районы Иркутской области для дальнейшего вторичного использования, не рабочие – на переработку. Бритвенные станки, зубные щётки, пластиковые карты, крышки от бутылок отправляются в специализированные предприятия на переработку.



Сдать сложный пластик могут все желающие с 11 февраля по 10 марта с 9:00 до 19:30 часов в экокофейне «Reus». Принимаются следующие виды отходов:

- старые CD/DVD диски (можно с коробками. Необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);

- бритвенные станки (не электрические);

- зубные щётки (не электрические);

- пластиковые карты (дисконтные, банковские);

- пластиковые крышки от бутылок;

- химические источники тока (батарейки, аккумуляторы и т.д.);

- люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).



Собранные аккумуляторы, батарейки и лампочки будут утилизированы в рамках экологических проектов «Батарейка, сдавайся!» и «Опасные отходы на своём месте», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

