Также принимаются химические источники тока и ртутьсодержащие лампы
В Иркутске стартовала акция по сбору сложных пластиков в рамках экологического проекта «#н0ль».
- Это вторая акция, первая прошла сентябре и нашла хороший отклик среди иркутян. Всего было собрано более 15 кг пластиковых крышек от бутылок, около 130 кг рабочих и нерабочих CD/DVD дисков, а также батарейки, аккумуляторы, лампочки, бритвенные станки и пластиковые банковские карты, – отмечают организаторы акции. – Собранные рабочие диски отправляем в отдалённые районы Иркутской области для дальнейшего вторичного использования, не рабочие – на переработку. Бритвенные станки, зубные щётки, пластиковые карты, крышки от бутылок отправляются в специализированные предприятия на переработку.
Сдать сложный пластик могут все желающие с 11 февраля по 10 марта с 9:00 до 19:30 часов в экокофейне «Reus». Принимаются следующие виды отходов:
- старые CD/DVD диски (можно с коробками. Необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);
- бритвенные станки (не электрические);
- зубные щётки (не электрические);
- пластиковые карты (дисконтные, банковские);
- пластиковые крышки от бутылок;
- химические источники тока (батарейки, аккумуляторы и т.д.);
- люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).
Собранные аккумуляторы, батарейки и лампочки будут утилизированы в рамках экологических проектов «Батарейка, сдавайся!» и «Опасные отходы на своём месте», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске началась акция по сбору сложных пластиков
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Его планируют завершить осенью 2021 года
Горожан угостят национальной кухней и развлекут народными играми
Соревноваться будут команды юношей до 18 лет из 10 регионов
10 февраля поздравления с юбилеем принимал Базар Маланов
В столице края проведут митинги и концерт
Также увеличена заполняемость концертных залов и театров
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате и первенстве Сибири
Жителям желали здоровья, счастья и благополучия
Уголовное дело связано с махинациями с налогами
В районе республики прошла акция «Спорт против наркотиков!»
Покойного бродягу родственники не искали
Устройство поможет уберечь дом от огня
Актёр Роман Попов поздравил жителей республики с Сагаалганом
Доставлено порядка 2,5 тысяч доз
Таковы данные по итогам прошлого года