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В Иркутске началась акция по сбору сложных пластиков

В Иркутске началась акция по сбору сложных пластиков
Общество,  Фото:pixabay.com
Также принимаются химические источники тока и ртутьсодержащие лампы

В Иркутске стартовала акция по сбору сложных пластиков в рамках экологического проекта «#н0ль».

- Это вторая акция, первая прошла сентябре и нашла хороший отклик среди иркутян. Всего было собрано более 15 кг пластиковых крышек от бутылок, около 130 кг рабочих и нерабочих CD/DVD дисков, а также батарейки, аккумуляторы, лампочки, бритвенные станки и пластиковые банковские карты, – отмечают организаторы акции. – Собранные рабочие диски отправляем в отдалённые районы Иркутской области для дальнейшего вторичного использования, не рабочие – на переработку. Бритвенные станки, зубные щётки, пластиковые карты, крышки от бутылок отправляются в специализированные предприятия на переработку.

Сдать сложный пластик могут все желающие с 11 февраля по 10 марта с 9:00 до 19:30 часов в экокофейне «Reus». Принимаются следующие виды отходов:
- старые CD/DVD диски (можно с коробками. Необходимо заранее рассортировать на рабочие и не рабочие);
- бритвенные станки (не электрические);
- зубные щётки (не электрические);
- пластиковые карты (дисконтные, банковские);
- пластиковые крышки от бутылок;
- химические источники тока (батарейки, аккумуляторы и т.д.);
- люминесцентные (ртутьсодержащие) лампочки (принимаются только в индивидуальной упаковке).

Собранные аккумуляторы, батарейки и лампочки будут утилизированы в рамках экологических проектов «Батарейка, сдавайся!» и «Опасные отходы на своём месте», сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
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