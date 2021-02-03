Борцы Иркутской области завоевали 7 медалей на первенстве СФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Соревнования по греко-римской борьбе собрали более 250 юных спортсменов



Спортсмены Иркутской области завоевали семь медалей на первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования проходили с 29 по 31 января в Бердске в Новосибирской области и собрали более 250 борцов из девяти регионов Сибири.



Золотые медали выиграли Давид Фрунзе из Усолья-Сибирского (весовая категория 42 кг) и Мехровар Амонов из Ангарска (48 кг). Серебряным призёром в весе 120 кг стал ангарский борец Данил Гуревич. Бронзовые медали взяли усольчанин Лев Тищенко (42 кг), братчанин Игорь Клешнин (51 кг), ангарские спортсмены Данил Шаповалюк (60 кг) и Руслан Осипенко (92 кг).



По итогам турнира эти спортсмены получили право участвовать в первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет, которое с 26 февраля по 2 марта пройдёт в Омске. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

