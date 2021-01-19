Улан-удэнца отправили в колонию за кражу с банковского счёта

Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»



Ранее судимый 42-летний житель Улан-Удэ признан виновным в краже с банковской карты.



В суде установлено, что в октябре 2020 года мужчина, находясь в торговом зале магазина села Курумкан, украл забытый работником магазина телефон. Воспользовавшись услугой «мобильный банк», подключённой к номеру телефона, он с помощью СМС перевёл деньги себе на счёт.



- Баргузинский районный суд с учётом имеющейся непогашенной судимости назначил виновному наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

