 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 января

08 января

Популярное

Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус

Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество,  Фото:pixabay.com
За сутки скончались 3 больных COVID-19

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 9 января зарегистрировано 27 255 случаев заражения COVID-19. 54% (14 643) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За минувшие сутки коронавирус выявили у 145 человек. Из новых случаев COVID-19: 102 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 4545 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Всего выздоровели от COVID-19 – 24524 человек, в том числе за прошедшие сутки 131 пациент. Дополнительно снято с наблюдения 48 пациентов.

В стационарах Бурятии получают лечение 1210 пациентов с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 940. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ - 45 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.

Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1210, свободно – 923 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,7%.

Амбулаторное лечение проходят 904 пациента с COVID-19, наблюдается 2423 человека.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 617 человек, в том числе за минувшие сутки 3 человека. 
коронавирус заболевание
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус
Общество, 09.01.2021
За сутки скончались 3 больных COVID-19
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
В Бурятии в Буддийском университете проходят экзамены
Общество, 09.01.2021
Хувараки начали сдавать экзамены с 4 января
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Сергей Зверев решил выдвигаться на выборы в Госдуму от Бурятии
Общество, 09.01.2021
«Народная поддержка есть, народная любовь есть», - отметил известный шоумен и стилист

Бурятский митрополит передал 60 пар пинеток в дом ребёнка «Аистенок»
Бурятский митрополит передал 60 пар пинеток в дом ребёнка «Аистенок»
Общество, 09.01.2021
В Улан-Удэ завершилась благотворительная акция
«Проводим время с пользой»: Бурятский параспортсмен потренировался в поезде
«Проводим время с пользой»: Бурятский параспортсмен потренировался в поезде
Общество, 09.01.2021
Проводник и пассажиры отнеслись с пониманием к тренировке  
В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина
В Бурятии на Гусином озере образовалась трещина
Общество, 09.01.2021
Протяжённость трещины - около пяти километров
Местами по Бурятии небольшой снег
Местами по Бурятии небольшой снег
Общество, 09.01.2021
В Улан-Удэ днём до -14 градусов
В Бурятии представят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове
В Бурятии представят моноспектакль и фильм о Доржи Банзарове
Общество, 08.01.2021
Пьесу о Доржи Банзарове  написал актёр театра Чимит Дондоков

В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины
В Бурятии сняли на видео красоты Баргузинской долины
Общество, 08.01.2021
Съёмки ролика проходили осенью. ВИДЕО
В Бурятии раскрыли кражу более 16 млн
В Бурятии раскрыли кражу более 16 млн
Общество, 08.01.2021
Задержаны пятеро молодых людей
В улан-удэнской колонии прошел мастер-класс по созданию топиария
В улан-удэнской колонии прошел мастер-класс по созданию топиария
Общество, 08.01.2021
Осуждённые создали свои новогодние фантастические деревья
В Улан-Удэ прошла встреча Бурятского митрополита и Сергея Зверева
В Улан-Удэ прошла встреча Бурятского митрополита и Сергея Зверева
Общество, 08.01.2021
«Обсудил с ним много разных вопросов», - делится известный артист в социальной сети
Топ спортивных событий 2020 года
Топ спортивных событий 2020 года
Общество, 08.01.2021
Из-за коронавируса 2020 год для спорта Бурятии выдался тяжёлым. Но спортсмены не сдавались: умудрялись тренироваться дома, участвовали в соревнованиях онлайн, а также одерживали победы в различных состязаниях

Бурятский режиссёр спас человека, потерявшего сознание на остановке
Бурятский режиссёр спас человека, потерявшего сознание на остановке
Общество, 08.01.2021
Юрия Ботоева поразило равнодушие людей, проезжавших мимо упавшего человека

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^