Ещё у 145 жителей Бурятии выявили коронавирус



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 9 января зарегистрировано 27 255 случаев заражения COVID-19. 54% (14 643) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки коронавирус выявили у 145 человек. Из новых случаев COVID-19: 102 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 4545 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 178 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 24524 человек, в том числе за прошедшие сутки 131 пациент. Дополнительно снято с наблюдения 48 пациентов.



В стационарах Бурятии получают лечение 1210 пациентов с коронавирусом, в том числе с осложнённой внебольничной пневмонией – 940. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 45), на ИВЛ - 45 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 33.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2133 койки, занято – 1210, свободно – 923 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,7%.



Амбулаторное лечение проходят 904 пациента с COVID-19, наблюдается 2423 человека.



Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 617 человек, в том числе за минувшие сутки 3 человека.

