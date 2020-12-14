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Оркестры и ансамбли Бурятии стали лауреатами всероссийского фестиваля

Оркестры и ансамбли Бурятии стали лауреатами всероссийского фестиваля
Общество, 
Конкурс национальных инструментов состоялся в Иркутской области в онлайн-формате

Подведены итоги межрегионального этапа IV всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия». Масштабное мероприятие прошло с 9 по 11 декабря в Иркутской области в онлайн-формате. Участвовало 109 любительских коллективов – это 33 оркестра и 76 ансамблей – всего 1250 человек из 38 регионов России. Мастерство владения национальными музыкальными инструментами продемонстрировали представители сельских, муниципальных, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств.

Победителей определили в четырёх номинациях: «Детские ансамбли и оркестры», «Студенческие ансамбли и оркестры», «Взрослые любительские ансамбли и оркестры» и «Муниципальные ансамбли и оркестры».

Представители Бурятии стали победителями и призёрами в следующих номинациях:

Номинация «Детские ансамбли и оркестры»

Лауреаты I степени:
- образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок», МАУДО «Детская школа искусств № 6», г. Улан-Удэ, руководители: Шаренда Олег, Шаренда Анна;
- образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга», МАУДО «Кяхтинская детская школа искусств», Кяхтинский район, г. Кяхта, руководитель – Рампилова Евгения;

Лауреаты II степени:
- оркестр бурятских национальных инструментов «Мэнд Амар», МАУДО «Детская школа искусств № 7», г. Улан-Удэ, руководитель – Саргаева Анна;

Лауреаты III степени:
- народный оркестр бурятских народных инструментов «Баян Булаг», МАУДО «Кижингинская детская школа искусств им. Ж. Батуева», Кижингинский район, с. Кижинга, руководитель – Аносов Анатолий;

Диплом участника:
- образцовый ансамбль «Забавушка», МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, руководитель – Севостьянова Светлана;
- фольклорный ансамбль «Веснушки», МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, село Тугнуй, руководитель – Пушкарёва Ольга.

Номинация «Студенческие ансамбли и оркестры»:

Лауреаты I степени, специальный диплом на приз зрительских симпатий:
- инструментальная группа ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», г. Улан-Удэ, руководитель – Шаренда Олег, музыкальный руководитель – Калашников Денис.

Номинация «Взрослые любительские ансамбли и оркестры»:

Лауреаты III степени:
- ансамбль «Серебряный родник», МАУДО «Гусиноозёрская детская школа искусств» им. Н. Б. Дамиранова, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, руководитель – Дымбрылова Чимита.

Первый межрегиональный этап IV всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» состоялся в ноябре в Республике Марий Эл. Смотр прошёл в онлайн-формате и объединил 85 творческих коллективов из более чем 30 регионов. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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