Оркестры и ансамбли Бурятии стали лауреатами всероссийского фестиваля



Лауреаты II степени:

- оркестр бурятских национальных инструментов «Мэнд Амар», МАУДО «Детская школа искусств № 7», г. Улан-Удэ, руководитель – Саргаева Анна;



Лауреаты III степени:

- народный оркестр бурятских народных инструментов «Баян Булаг», МАУДО «Кижингинская детская школа искусств им. Ж. Батуева», Кижингинский район, с. Кижинга, руководитель – Аносов Анатолий;



Диплом участника:

- образцовый ансамбль «Забавушка», МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, с. Мухоршибирь, руководитель – Севостьянова Светлана;

- фольклорный ансамбль «Веснушки», МБУК «Центр сохранения и развития национальных культур «Малая Родина», Мухоршибирский район, село Тугнуй, руководитель – Пушкарёва Ольга.



Номинация «Студенческие ансамбли и оркестры»:



Лауреаты I степени, специальный диплом на приз зрительских симпатий:

- инструментальная группа ансамбля народной музыки и танца «Сибирский сувенир», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры», г. Улан-Удэ, руководитель – Шаренда Олег, музыкальный руководитель – Калашников Денис.



Номинация «Взрослые любительские ансамбли и оркестры»:



Лауреаты III степени:

- ансамбль «Серебряный родник», МАУДО «Гусиноозёрская детская школа искусств» им. Н. Б. Дамиранова, Селенгинский район, г. Гусиноозёрск, руководитель – Дымбрылова Чимита.



Первый межрегиональный этап IV всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия» состоялся в ноябре в Республике Марий Эл. Смотр прошёл в онлайн-формате и объединил 85 творческих коллективов из более чем 30 регионов. Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.



Подведены итоги межрегионального этапа IV всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия». Масштабное мероприятие прошло с 9 по 11 декабря в Иркутской области в онлайн-формате. Участвовало 109 любительских коллективов – это 33 оркестра и 76 ансамблей – всего 1250 человек из 38 регионов России. Мастерство владения национальными музыкальными инструментами продемонстрировали представители сельских, муниципальных, областных, краевых и республиканских учреждений культуры, образования и других ведомств.Победителей определили в четырёх номинациях: «Детские ансамбли и оркестры», «Студенческие ансамбли и оркестры», «Взрослые любительские ансамбли и оркестры» и «Муниципальные ансамбли и оркестры».Представители Бурятии стали победителями и призёрами в следующих номинациях:- образцовый ансамбль народных инструментов «Теремок», МАУДО «Детская школа искусств № 6», г. Улан-Удэ, руководители: Шаренда Олег, Шаренда Анна;- образцовый ансамбль бурятских народных инструментов «Аялга», МАУДО «Кяхтинская детская школа искусств», Кяхтинский район, г. Кяхта, руководитель – Рампилова Евгения;