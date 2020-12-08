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Новогодние гуляния в парках Улан-Удэ не отменили

Новогодние гуляния в парках Улан-Удэ не отменили
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для горожан подготовили развлекательную программу

В дирекции по паркам сегодня сообщили, что празднование Нового года в парках Улан-Удэ состоится. Произошедшее здесь назвали «новогодним чудом».

23 декабря в парке имени Орешкова горожан ждут герои из мультфильма «Мадагаскар» Алекс, Марти, Мелман и Глория. Парк имени Жанаева. 24 декабря горожан порадуют встречей со старыми знакомыми из мультфильма «Трое из Простоквашино». 24 декабря жителей Стеклозавода ждут герои мультфильмов «История игрушек», «Зверополис», «Щенячий патруль» и многие другие. 25 декабря в парке Юбилейный оживут персонажи сказок Александра Пушкина.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до 31 января 2021 года. Под запретом по-прежнему массовые мероприятия. Но как выяснилось, уличные гуляния разрешены.

Вчера прояснили ситуацию с детскими утренниками и ёлками в детсадах и школах. Они состоятся без участия посторонних – аниматоров и родителей.
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