Для горожан подготовили развлекательную программу
В дирекции по паркам сегодня сообщили, что празднование Нового года в парках Улан-Удэ состоится. Произошедшее здесь назвали «новогодним чудом».
23 декабря в парке имени Орешкова горожан ждут герои из мультфильма «Мадагаскар» Алекс, Марти, Мелман и Глория. Парк имени Жанаева. 24 декабря горожан порадуют встречей со старыми знакомыми из мультфильма «Трое из Простоквашино». 24 декабря жителей Стеклозавода ждут герои мультфильмов «История игрушек», «Зверополис», «Щенячий патруль» и многие другие. 25 декабря в парке Юбилейный оживут персонажи сказок Александра Пушкина.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии режим ограничительных мероприятий продлён до 31 января 2021 года. Под запретом по-прежнему массовые мероприятия. Но как выяснилось, уличные гуляния разрешены.
Вчера прояснили ситуацию с детскими утренниками и ёлками в детсадах и школах. Они состоятся без участия посторонних – аниматоров и родителей.
Новогодние гуляния в парках Улан-Удэ не отменили
Общество, Фото:
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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