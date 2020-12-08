Участники флешмоба призывают отмечать новогодние праздники дома
Республиканский оперштаб по профилактике коронавируса запустил флешмоб #ДОМАЛУЧШЕ. Пациенты «ковидных» госпиталей первыми призвали жителей Бурятии праздновать Новый год дома. Пациенты рассказали, что сохранить здоровье дороже, чем любые праздники.
Республиканский оперштаб по профилактике коронавируса проходит ежедневно. По республике 90 мобильных групп контролируют соблюдение мер профилактики в организациях торговли, общепита, сферы обслуживания. В преддверии нового года усилены профилактические мероприятия.
Только за последние сутки мобильные группы выявили свыше 110 нарушений. Составлены протоколы об административном правонарушении на владельце предприятий торговли, общепита, на физических лиц за нарушение масочного режима и режима дезинфекции. Основная цель профилактических рейдов – создание безопасных условий для жителей республики при посещении общественных мест, сообщили в правительстве Бурятии.
В Бурятии запустили флешмоб #ДОМАЛУЧШЕ
Общество, Фото:
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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