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Бурятский скульптор представил скульптуру «Хан-Бууза»

Бурятский скульптор представил скульптуру «Хан-Бууза»
Общество,  Фото:страница Баира Сундупова
Три буузы герой съел, одна осталась

Бурятский скульптор Баир Сундупов показал на своей странице в соцсети скульптуру «Хан-Бууза». Она посвящена продуктовому бренду Бурятии.

- Мой вариант, если объявят конкурс на памятник буузе, - поделился Баир Сундупов.


Один из пользователей выразил мнение, что в скульптуре видит хотэй – символ благополучия. «Но где сам продукт, где бууза?» - задал он вопрос скульптору.

- У него в руке чашечка с четырьмя буузами, три он съел, осталась одна, - ответил мастер.

Он напомнил, что одиночная скульптура одной большой буузы в Улан-Удэ уже есть (у дацана «Ринпоче Багша» на Лысой горе).

Остальные пользователи оставили множество доброжелательных комментариев. Люди делятся: «Это красиво!», «Прекрасно», «Здорово», «Отличная идея! И скульптура отражает добродушный характер тех, кто любит буузы». Один из комментаторов заявил, что лучше бы такую статую поставили на Байкале, вместо неоднозначно воспринятого «Хранителя» Даши Намдакова. «А не чёрта с рогами», - выразился этот пользователь.

Ещё одна улан-удэнка заметила, что неплохо было бы вместо мужчины героем скульптуры сделать женщину.

- Я думаю, он правильно поступил, главный потребитель – это мужчина, - возразили ей в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Баир Сундупов изготовил необычный указатель, который установили на улице Ленина. Это медная плита с указанием направления на переулок имени Намжила Нимбуева.

Летом 2019 года в Забайкальском национальном парке была установлена скульптура Баира Сундупова «Эжым» (в переводе с бурятского – «Моя мама»).



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