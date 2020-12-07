Бурятский скульптор представил скульптуру «Хан-Бууза»

Бурятский скульптор Баир Сундупов показал на своей странице в соцсети скульптуру «Хан-Бууза». Она посвящена продуктовому бренду Бурятии.
- Мой вариант, если объявят конкурс на памятник буузе, - поделился Баир Сундупов.
Один из пользователей выразил мнение, что в скульптуре видит хотэй – символ благополучия. «Но где сам продукт, где бууза?» - задал он вопрос скульптору.
- У него в руке чашечка с четырьмя буузами, три он съел, осталась одна, - ответил мастер.
Он напомнил, что одиночная скульптура одной большой буузы в Улан-Удэ уже есть (у дацана «Ринпоче Багша» на Лысой горе).
Остальные пользователи оставили множество доброжелательных комментариев. Люди делятся: «Это красиво!», «Прекрасно», «Здорово», «Отличная идея! И скульптура отражает добродушный характер тех, кто любит буузы». Один из комментаторов заявил, что лучше бы такую статую поставили на Байкале, вместо неоднозначно воспринятого «Хранителя» Даши Намдакова. «А не чёрта с рогами», - выразился этот пользователь.
Ещё одна улан-удэнка заметила, что неплохо было бы вместо мужчины героем скульптуры сделать женщину.
- Я думаю, он правильно поступил, главный потребитель – это мужчина, - возразили ей в комментариях.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Баир Сундупов изготовил необычный указатель, который установили на улице Ленина. Это медная плита с указанием направления на переулок имени Намжила Нимбуева.
Летом 2019 года в Забайкальском национальном парке была установлена скульптура Баира Сундупова «Эжым» (в переводе с бурятского – «Моя мама»).