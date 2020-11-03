Известный художник мечтает раскрасить гостиницу «Бурятия»





фото - администрация Улан-Удэ



В переулке имени знаменитого бурятского поэта Намжила Нимбуева в прошлом году появился арт-объект, когда Зорикто Доржиев создал на стене эскиз по произведению «Утренний намаз». Картину дополнили строки поэта.



Сегодня мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, Зорикто Доржиев, Баир Сундупов, Амгалан Жамсоев и депутат горсовета Сергей Бурдиков обсудили будущие проекты.



- Идёт, я не побоюсь этого слова, обновление города, - отметил Игорь Шутенков. - Это обновление было бы не полным без таких арт-объектов и скульптур. Сегодня мы находимся на месте, где установили указатель на трёх языках – старомонгольском, бурятском и русском. Указатель к переулку Намжила Нимбуева, который мы открывали в прошлом году. Такие переулки, арт-объекты становятся любимыми у горожан и людей, которые приезжают в наш город из других районов, городов и стран. Поэтому без таких арт-объектов наша работа по обновлению города была бы, наверное, неполной. Зорикто Доржиев и Баир Сундупов полны идей по улучшению нашего города и мы, конечно, возьмем какие-то их проекты в работу, - сказал мэр города.



















На улице Ленина в Улан-Удэ– медная плита с указанием направления на переулок имени Намжила Нимбуева. Её изготовил скульптор Баир Сундупов, каллиграфию нанёс Амгалан Жамсоев, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.В процессе обсуждения высказал своё мнение специалист по каллиграфии Амгалан Жамсоев:- Считаю, что монгольское письмо должно стать частью дизайн-кода города. Улан-Удэ отличается от остальных городов Сибири и страны тем, что у бурят была своя письменность. Этим можно гордиться, монгольское письмо можно сделать нашей особенностью.В качестве проектов на обсуждение Баир Сундупов предложил установитьи на улице СоборнаяЗорикто Доржиев считает, что в городе может появиться, как в переулке Намжила Нимбуева.- Эту тему я пытаюсь изучить, выяснить какие-то технические моменты, с мэром обсуждали, возможно или невозможно в ближайшее время это сделать. Пока всё на стадии обсуждения. Мне хочется всегда сделать что-то глобальное, космическое. Я бы, чтобы его было видно со всех точек, - сказал Зорикто Доржиев.Детальное обсуждение предложенных проектов будет продолжено.