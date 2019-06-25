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Туристов на Байкале в Бурятии встречают обнимающиеся нерпы

Туристов на Байкале в Бурятии встречают обнимающиеся нерпы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На въезде в Забайкальский нацпарк установили необычную скульптуру

24 июня на въезде в Забайкальский нацпарк в Баргузинском районе Бурятии установили скульптурную композицию в виде обнимающихся нерпы и нерпёнка. 1,5-метровая скульптура получила название «Эжым» (в переводе с бурятского – моя мама).

Автор скульптуры Баир Сундупов.



На открытии присутствовали ультрамарафонец Дмитрий Ерохин, гости и участники международного арт-пленэра «Баргуджин-Токум», жители посёлка Усть-Баргузин.

- Настоящим подарком стало выступление народной артистки Республики Бурятия Бадмы-Ханды Аюшеевой. Скульптура установлена рядом с визит-центром «Парк дикой природы» и любой посетитель сможет ознакомиться с ней. Добро пожаловать! – поделился директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин.

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