Выставка «Куклы Бурятии» пройдёт онлайн

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Выставка «Куклы Бурятии» (0+) состоится на онлайн-площадке Республиканского центра народного творчества. Зрители познакомятся с творчеством мастеров, узнают традиции разных народов многонациональной Бурятии. «Особенно познавательной выставка будет для детей, но и взрослые будут не прочь полюбоваться искусными работами мастеров-кукольников», - отмечают в центре.Участниками выставки могут стать индивидуальные авторы и творческие коллективы, создающие куклы в национальных костюмах. Лучшие работы рекомендуют для участия в республиканской выставке народных художественных промыслов «Уран дархан», выставке международного фестиваля «Алтаргана», всероссийской выставке «Куклы в национальных костюмах» (организатор - Государственный Российский Дом народного творчества имени Поленова). 12 лучших работ будут включены в дизайнерский календарь на 2021 год.Зрители, пользователи социальных сетей могут принять участие в челлендже. Условия простые: опубликовать в сети Интернет пост с фото или видео с рассказом о своей кукле (коллекции кукол) под хэштегом #моякуклавнациональномкостюме.Для участия в онлайн-выставке необходимо направить заявку до 10 декабря 2020 года на электронную почту kddrcnt@mail.ru с пометкой «Куклы Бурятии».Выставка будет доступна для просмотра на сайте Республиканского центра народного творчества с 15 декабря.