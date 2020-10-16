В Бурятии более 6000 периодических изданий выписали со скидкой

Общество, Фото: пресс-служба УФПС РБ

В республике прошла декада подписки



В течение 10 дней жители Бурятии оформили подписку на периодические издания со скидкой до 30%. Почта России совместно с издательскими домами снизила стоимость подписки более чем на 1800 газет и журналов, сообщили «Байкал Daily» в пресс-службе УФПС Республики Бурятия.



- В этот период жители республики оформили подписку на центральные, республиканские и районные издания на первое полугодие 2021 года. На центральные издания подписались более 3000 клиентов, на республиканские – более 1500, а на районные – около 1500 подписчиков, - рассказали в компании.



Наибольшей популярностью среди подписчиков Бурятии пользуются такие центральные издания как «1000 советов», «АиФ»,» ЗОЖ» а среди республиканских: «Традиция», «Номер Один» и «Буряад Унэн». В отдалённых населённых пунктах большее предпочтение отдают республиканским и районным изданиям.



- Подписка на периодику является выражением уважения читателей к печатной прессе и знаком качества для наиболее востребованных у жителей республики изданий, – отметила заместитель директора УФПС Республики Бурятия Светлана Убеева.



Напомним, что самыми читающими в Бурятии по количеству оформленных подписок на газеты и журналы во втором полугодии 2020 года стали Баунтовский, Бичурский и Прибайкальский районы.

