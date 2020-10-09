Бурятский ансамбль стал призёром всероссийского фестиваля в Москве

В Москве проходят заключительные мероприятия фестиваля любительских творческих коллективов
Студенческий народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского государственного университета стал лауреатом I степени всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в рамках национального проекта «Культура». Об этом сообщили в минкультуры Бурятии.
В 2020 году фестиваль проходит в номинации «Культура – это мы!». В проекте приняли участие 255 любительских коллективов из 85 регионов России – это любительские театры, хореографические коллективы, работающие в жанре классического или стилизованного народно-сценического танца, цирковые коллективы, академические хоры, вокальные ансамбли и духовые оркестры.
Из 60 коллективов-финалистов члены жюри выбрали 20 лучших. Лауреатам вручат гранты в размере 2 млн рублей. 40 коллективов-финалистов получили дипломы I степени и приглашены на заключительные мероприятия в Москве.
Ансамбль «Байкальские волны» принял участие в телемарафоне «Культура – это мы!» в онлайн-режиме. Наталья Санжеева, руководитель ансамбля, заведующая отдела народного творчества Республиканского центра народного творчества в прямом эфире ответила на вопросы ведущей телемарафона, рассказала об истории и становлении ансамбля. В программе марафона показали танец «Цветок Байкала» в исполнении коллектива.
Телемарафон «Культура – это мы!» с участием финалистов и дипломантов, встречами с руководителями коллективов, прямыми эфирами со столицами народного творчества 2019 года длился 7,5 часов.
Бурятию в конкурсе представили три коллектива: народный женский камерный хор «Ариг Ус», народный театр эстрадных миниатюр «Гоп-компания» Тарбагатайского района, ансамбль «Байкальские волны».
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