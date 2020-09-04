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На забайкальской станции Бурятская открылся памятный мемориал

На забайкальской станции Бурятская открылся памятный мемориал
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Могойтуйского района
Станция – родина Героя Советского Союза Александра Парадовича

2 сентября в Агинском Бурятском округе прошло официальное открытие мемориала на станции Бурятская. Оно было посвящено памяти участников Великой Отечественной войны, труженикам тыла и жертвам политических репрессий. На широкой площади мемориального комплекса собрались почётные гости, жители и потомки станции Бурятская. На церемонии открытия торжественно была разрезана лента и возложены цветы у мемориал

Несмотря на малое население, около 130 жителей, станция Бурятская имеет важное значение на карте железнодорожной магистрали, как южный ход КВЖД. Всего на фронт со станции Бурятская ушло 120 человек, тружеников тыла – 65 человек, репрессировано – 17 человек.

- Почти половина из всех жителей станции, была отправлена на фронт в начале Великой Отечественной войны, большинство из них – работники Забайкальской железной дороги, – отметил в своем обращении к собравшимся и.о. замначальника ЗабЖД по территориальному управлению Игорь Батуев.

Место для мемориального комплекса выбрано удачно, в центре станции, рядом музей и новый фельдшерско-акушерский пункт. Из вагонов поездов по проходящим недалеко железнодорожным путям, мемориальный комплекс предстаёт во всей своей красоте.

По словам подрядчика, мемориальный комплекс был построен за месяц. Внутри он обложен тротуарной плиткой, снаружи его окаймляет природный камень. Весь комплекс огорожен невысоким железным забором. На мраморных плитах стел высечены имена героев. Все художественные работы выполнены Баиром Ширабазаровым.

Среди выступивших на митинге были многочисленные родственники Героя Советского Союза Александра Парадовича, участника Сталинградской битвы, воевавшего в легендарной 39-й стрелковой дивизии. Судьба Александра Парадовича отражает всю трагичность эпохи, его отец Иосиф Парадович был репрессирован.
- Сегодня мы приехали с Дарасуна. Мне было лет десять, где-то в 73-м году, когда Александр Иосифович весь в орденах, приезжал в родные края. Гораздо позже мы узнали, что его отец, работавший на железной дороге, был арестован. Всего два дня ему оставалось до выхода на свободу, не могли доказать его вину. Потом сообщили, якобы у него случился сердечный приступ. Супругу его, Федору Филипповну вместе с ребятишками посадили в вагон и вывезли в Нижнеудинск, где они были вынуждены выживать, выкопав себе землянку. С тех мест и призывался Александр Парадович, – рассказывает Владимир Кочедыков, двоюродный брат героя.

Открытие памятного мемориала приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войны и ко дню окончания Второй Мировой войны. По завершении торжественного митинга вокруг стел были посажены молодые саженцы елей, которые украсят в будущем своими ветвями мемориал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Могойтуйского района.
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