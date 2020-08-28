Лесник из Бурятии: «Коллеги думали, что мы сгорели»

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Лесник из Селенгинского района рассказал о том, как «поджарил пятки» на пожаре



Пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства рассказала об Александре Дёмине, который работает в лесном хозяйстве больше 20 лет. Он продолжает дело отца и деда, которые также защищали леса Селенгинского района от огня.



Александр вспоминает свой первый сезон в должности руководителя тушения:



- В первый сезон в лесничестве у нас было 50 лесных пожаров, это очень много. Раньше сложнее было справиться с огнём – не было нормальных лесных дорог, техники лесопожарной. Тушили все вручную – грабли, лопаты в руки и пошёл. Ранцевых лесных огнетушителей было мало, поэтому в основном, песком засыпали. Но мы выдержали – тогда ещё старая гвардия лесников работала, они опытные, объясняли нам, учили.



Он уверен, что главное –не теряться на пожаре. Не давать воли страху.



- Была как-то раз угроза жизни, ещё, когда я молодой был – ветер поменял направление во время прокладки минполосы, мы на тракторе были, успели выскочить. Дымом нас заволокло, коллеги подумали, что мы все уже там сгорели. Ну ничего, успели выскочить. Конечно, когда пятки поджарил – страшно. А так ничего особого больше, - вспоминает Александр.



При борьбе с огненной стихией есть много факторов, которые могут повлиять на ситуацию – это рельеф местности и погодные условия.



- Я частенько бываю в других районах, помогаю тушить пожары. Основная сложность в таком деле – неизвестная местность. Свой-то лес весь исходил, все тропки знаешь, где проехать, где пройти можно, - рассказывает Александр.



В этом деле лесникам помогает новая техника:



- Новый бульдозер – он и есть новый. Не ломается, в деле хороший. Он может пройти по такой горе, по которой не пройдёт старенькая техника. Тогда мы и время экономим – ликвидируем пожар быстрее и на малой площади, не даём огню прорваться.



Александр признаёт, что большую роль все же играет группировка и её настрой:



- Дух бойцов очень важен – от этого всё зависит. Ещё от руководителя тушения пожара зависит многое. Если руководитель унылый, понурый, то и бойцы такие же будут. Когда же они пожар потушат? В таком коллективе и работать-то не хочется.



Своей группировкой руководитель тушения Селенгинского лесничества гордится – и есть за что. За этот пожароопасный сезон сотрудники все лесные пожары в своём лесничестве потушили в первые сутки.



- Бойцы у нас хорошие, передаю им свой опыт, знания, как делал когда-то мой дед и отец. Сейчас они уже опытные ребята. Достойная смена, - с улыбкой рассказывает Александр.





